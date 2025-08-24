Declaran estabilizado el incendio de Vilaboa tras arrasar unas 70 hectáreas

Tras más de dos días activo, el incendio declarado en Santa Cristina de Cobres (Vilaboa) en la tarde del jueves quedó desde las 18.34 horas de ayer «estabilizado», según Medio Rural. La proximidad de las llamas al núcleo de Vilar hizo que fuera declarada la «situación 2», que el viernes había sido ya desactivada ante la falta de peligro para las viviendas. Lo que no quita que las tareas de extinción sigan activas pues «el fuego aún no se ha apagado», comentaba ayer el alcalde del municipio, César Poza.

Según las últimas estimaciones, aún provisionales, facilitadas por la Consellería de Medio Rural, el incendio afecta a una superficie de cerca de 70 hectáreas. Además, para su extinción se movilizaron de forma acumulada: 3 técnicos, 19 agentes, 35 brigadas, 30 motobombas, 2 palas, 3 unidades tácticas de apoyo, 5 helicópteros y 8 aviones. Junto con efectivos de la UME. La localidad recibió la visita de Margarita Robles, que se desplazó junto a una comitiva de autoridades, hasta la zona forestal donde la UME desenvuelve labores de sofoco del fuego en colaboración con los Bomberos de Vilaboa y los efectivos desplazados hasta la zona desde los parques de Pontevedra, O Morrazo y Vigo. Además del trabajo de apoyo que desarrollan Protección Civil y Guardia Civil.

La labor de la UME y resto de efectivos militares fue reconocida por Robles que les dedicó unas cariñosas palabras. «Los militares son muy humildes y nunca presumen de lo que hacen, pero yo sí puedo. Ponen en riesgo sus vidas y dedican su tiempo a todos. Son ustedes un verdadero orgullo», dijo. Y añadió que «espero que sobre las personas que realicen conductas maliciosas recaiga todo el peso del código penal y pasen a disposición judicial». Pues recordó que «nuestras Fuerzas Armadas se han volcado en los incendios con un coste importante porque hemos tenido quemados, heridos y lesionados», recalcó.

El alcalde, que afirmó que «los vecinos ya están tranquilos porque el fuego está estabilizado y no se han declarado nuevos focos» dijo también que «es necesario estar atentos y seguir vigilando hasta que sea apagado del todo». Y tuvo duras palabras para quienes no actúan con responsabilidad. «Los últimos datos disponibles de los equipos sobre el terreno valoran que se han calcinado cerca de 7o hectáreas. Sin embargo, el área total no se conocerá hasta que terminen las tareas. Lo que sí puedo asegurar es que el Concello ha tramitado una cantidad ingente de expedientes de limpieza y que seguiremos realizando denuncias sobre quienes no se hagan cargo de la limpieza de su propiedad privada. Es cierto que el fuego se ha llevado mucho monte comunal. Pero también hay un gran número de propiedades privadas sin cuidar. Los vecinos deben ser responsables». Poza respondía así a las peticiones de algunos ciudadanos que, le habían pedido más desbroces por parte del Ayuntamiento.

De momento, la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (Policía Autonómica) y la Guardia Civil continúan con su investigación para esclarecer en qué medida estaría implicado en la declaración del incendio uno de los vecinos al que consideran «sospechoso».

Reprochan al Concello de Marín que fomente las churrascadas en Castiñeiras en plena crisis forestal

El BNG de Marín ha reprochado que este Concello «promueva en las redes sociales institucionales, ligadas al área de turismo, las churrascadas en el Lago de Castiñeiras» en plena ola de incendios forestales, Hace referencia a una publicación del viernes día 22 donde se indica que «¿Sabias que Marín es de los pocos ayuntamientos de Galicia donde puedes hacer churrascos todo el año?, ilustrado con la imagen de uno de los grandes asadores instalados en ese parque forestal.

La portavoz nacionalista, Lucía Santos, señala que «en esa misma jornada, según recogían oficialmente las instituciones a través del Índice de Riesgo Diario de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, el nivel de peligro se situaba en alto, coincidiendo con una ola de fuegos que afectaba al entorno y con focos activos en municipios limítrofes como Vilaboa».

La formación nacionalista recuerda que los asadores del Lago de Castiñeiras son instalaciones homologadas, «pero esto no implica que se puedan emplear en cualquier circunstancia. Según la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia, cuando el riesgo es muy alto o extremo queda prohibido el uso del fuego en áreas recreativas, e incluso en situación de riesgo alto, como la que se registraba ese día, resulta obligatorio extremar las precauciones y limitar este tipo de prácticas. De hecho, en concellos próximos como Vilaboa, donde también existen asadores homologados, se procedió a su precintado preventivo, mientras que en Marín el gobierno local optó por promocionar churrascadas».

La portavoz municipal del BNG, Lucía Santos, denuncia la «incoherencia» del ejecutivo local, que por una parte decidió suprimir los tradicionales fuegos de Loira y promueve campañas de concienciación para que la ciudadanía adopte medidas de prevención frente a los incendios, y por la otra «difunde actividades turísticas basadas en el uso de fuego en zonas forestales. Este doble mensaje, además de confuso, es irresponsable».