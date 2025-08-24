Una constructora madrileña reformará la prisión de A Lama por más de 7,4 millones

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ha adjudicado a la constructora madrileña Seranco la ejecución de una de las mayores remodelaciones que experimentará la prisión provincial de A Lama en sus 27 años de actividad, desde que abrió sus puertas oficialmente en junio de 1998. Con un presupuesto de adjudicación de algo más de 7,4 millones y un plazo de ejecución de 16 meses, está prevista la reforma integral de la cocina, la renovación de las cubiertas, la mejora del vial de suministro al centro penitenciario, modernizar los sistemas de comunicaciones y calefacción, así como adaptar las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, con la reforma del denominado.

La cárcel cuenta con 1.166 celdas y las instalaciones presentan diversas deficiencias que obligan a efectuar esta notable inversión. Así, la cocina presenta una «desfasada distribución», mientras que las cubiertas tienen «varias patologías debido al progresivo deterioro». El vial perimetral de vigilancia, por su parte, registra en algunos tramos «un notable grado de deterioro» de ahí que se programe su mejora integral, y el sistema de comunicaciones también se renovará, incluidas las que enlazan con las garitas del perímetro.

Por su parte, el sistema de calefacción incluye su renovación en todas las celdas, y se mejorará la red de aguas, que se capta del río Verdugo, y otros servicios básicos, pero se descarta la reforma del estanque de tormentas al entender que son de otra índole «los problemas de colapso de la depuradora.

La ejecución de unas obras de esta envergadura en una prisión obliga a extremar las medidas de seguridad y coordinar los trabajos al funcionamiento normal del centro. Al respecto, el proyecto detalla que «el proceso de ejecución de las obras e instalaciones debe cumplir con los requisitos, indicaciones, situaciones de establecimiento, horario y normas de seguridad del centro penitenciario».

Se apunta que los trabajos «no afectan al funcionamiento del centro» ni a otras actuaciones que se puedan realizar en las instalaciones, si bien se admite que en casos como la mejora del suministro de agua o eléctrico o del sistema de calefacción, pueden producirse cortes, aunque se procurará evitarlos. En el caso de la calefacción se apunta que «durante el desmontaje de la actual instalación y su posterior instalación se considera como mejor alternativa la realización de las obras por módulos desalojando temporalmente a sus internos. De esta forma se podrá trabajar sin afectar a los reclusos ni a la seguridad».