El concurso de ‘aloitadores’, preludio de la rapa de hoy en Poio
El curro de San Ramón, en Poio, celebra este fin de semana su tradicional Rapa das Bestas. Tras la cena del viernes, ayer se celebró el concurso de ‘aloitadores’, con premios para los tres primeros puestos. Hoy domingo, las actividades empiezan con dianas y alboradas a cargo de un grupo de gaitas Vides Novas. A las 12.00 horas se realiza la Baixada dos Cabalos al Curro de San Ramón. A las 13.00 horas será la misa solemne en honor a San Ramón. A las 17.00 horas será el momento de la Rapa, marca y venta de potros.
