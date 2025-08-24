Cerdedo-Cotobade reparte o contedor marrón nos locais comerciais do municipio

Cereddo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de presentar oficialmente a campaña «Separa con xeito! Orgánica ao marrón», un proxecto que marca o inicio da implantación do contedor marrón destinado á recollida selectiva de residuos orgánicos. A iniciativa vai dirixida aos grandes produtores do municipio, como cafeterías, restaurantes, explotacións agrícolas, tendas de alimentación, comedores escolares e residencias da terceira idade.

Este proxecto púxose en marcha grazas a unha subvención da Xunta de Galicia financiada con fondos europeos NextGenerationEU, e responde tanto a unha obriga legal derivada das directivas europeas como á necesidade dun cambio de modelo que faga máis sostible a xestión dos residuos no municipio.

Coa implantación deste servizo o Concello de Cerdedo-Cotobade busca «maximizar a cantidade e calidade dos residuos orgánicos recollidos e reducir o volume da fracción resto (contedor verde). Isto permitirá acadar dous grandes obxectivos como son a redución de custes e as vantaxes mediambientais», destaca o Concello. Así, no obxectivo económico búscase reducir os custos asociados ao tratamento da fracción resto, que no 2025 ascenderán a 108 euros/tonelada + IVE, derivando a materia orgánica á compostaxe cun custo menor (50 euros/tonelada no 2024); e no medioambiental, mediante o avance cara ao cumprimento do obxectivo normativo de lograr un 50% de recollida selectiva no 2025, diminuíndo as emisións de gases de efecto invernadoiro e reducindo a incineración e vertedoiro da materia orgánica.

Esta semana, o Concello iniciou a entrega de contedores de uso privado con apertura con chave, caldeiros de cociña e bolsas compostables a cada un dos establecementos participantes. Ademais, está previsto realizar visitas de seguimento para resolver dúbidas e recoller suxestións que permitan mellorar o servizo.

Como mostra de recoñecemento polo seu compromiso, cada establecemento recibirá un distintivo oficial que poderá colocar no seu local para visibilizar a súa responsabilidade social e ambiental.

