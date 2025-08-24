Álvaro de Luna, Carlos Sadness y Nil Moliner cierran el Río Verbena Fest

Pontevedra dice hasta pronto a su festival musical de verano, el Río Verbena Fest, que tras dos días finalizó ayer tras celebrar una veintena de conciertos y actuaciones.

Un año más la explanada del Recinto Feiral fue el lugar elegido para acercar a conocidos artistas al público en la Boa Vila, un espacio en el que se dieron cita miles de personas.

Aunque el día grande del festival es el sábado, lo cierto es que en esta edición tuvo más tirón y fue más comentado el programa del viernes.

Hubo conciertos para todos los gustos y para públicos de diferentes franjas de edad. Si el viernes los platos fuertes fueron Loquillo, Coque Malla y Xoel López, ayer sábado lo fueron Carlos Sadness, Álvaro de Luna y Nil Moliner.

Público asistente a los conciertos de ayer sábado. | Gustavo Santos

Tal y como informó la organización, el viernes se vendieron todas las entradas y se colgó el cartel en las plataformas digitales de «sold out». Sin embargo, la sensación general del público era de que en esta ocasión la explanada se encontraba mucho más aliviada que otros años, por lo menos a partir de los conciertos de Loquillo y siguientes artistas, con espacio para bailar cómodamente. Algo similar ocurrió ayer sábado.

Abrió las actuaciones de ayer el pontevedrés Javier Lago, que el año pasado presentó su disco debut, «Perdón por las molestias». Fue el concierto de la tarde, al que siguieron los de la banda Mamasunción y Carla Lourdes.

Concierto de Nil Moliner, ayer en el Río Verbena de Pontevedra. | Gustavo Santos

Acercándose ya a las horas de mayor afluencia de público se programó la subida al escenario de Taïn, que dio paso a uno de los artistas más esperados de la jornada, Nil Moliner, cuyo tema «Sale el sol» lo catapultó a la fama en 2018.

Tras Malmö 040 fue e turno de Álvaro de Luna, a quien aguardaba un público ansioso de escuchar canciones como «Juramento eterno de sal», «Levantaremos al sol» o «Todo Contigo».

El último gran concierto de la noche fue el de Carlos Sadness, que junto con Ysy A y el DJ Sergio El Indio cerraron una nueva edición del Río Verbena en la capital de las Rías Baixas.

El evento ha contado con la colaboración del Concello de Pontevedra, la Diputación provincial y la Xunta de Galicia. Es por ello que se instaló un puesto de la Bienal de Arte de Pontevedra, la más antigua de España, que este verano ha regresado a la ciudad tras quince años de ausencia con el lema «Volver a ser humanos. Ante a dor dos demais», que se clausura el próximo 30 de septiembre.