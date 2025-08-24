Adjudican una nueva fase para sanear la ría de Pontevedra: un tanque de tormentas en Poio

En el verano de 2027, si no hay sorpresas, Augas de Galicia tendrá en marcha una nueva y compleja fase para el saneamiento de la ría, la que se desarrollará en la zona de Campelo y A Seca, en el municipio de Poio, cuya adjudicación es inmediata. La Xunta ha seleccionado una oferta de la empresa Civis Global para ejecutar un depósito de retención (o tanque de tormentas) por 2.289.000 euros, que incluye también un nuevo bombeo en Campelo.

Se trata del desarrollo de un convenio firmado en octubre pasado entre la Xunta y el Concello de Poio, por importe de 4,03 millones de euros «para optimizar la red de saneamiento municipal y contribuir, de este modo, a incrementar la calidad de las aguas de la ría de Pontevedra, reduciendo los alivios procedentes de este municipio», según se detalla en el citado acuerdo. La licitación se abrió en marzo, hace cinco meses.

El horizonte para concluir estas obras se sitúa en el año 2027 y se financian con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027), mientras que el Concello de Poio debe aportar 402.000 euros. De todos los trabajos previstos, la obra central consistirá en la ejecución de un depósito de retención de agua (tanque de tormentas) previo al bombeo de A Seca, una infraestructura que la Consellería de Medio Ambiente califica del «clave para optimizar todo el sistema, ya que su función es almacenar las primeras aguas de lluvia, que son las que arrastran toda la suciedad acumulada en las calles y en el asfalto, y evitar así que se alivien directamente».

También se renovarán los bombeos del puerto de Campelo y Mirador y se completará la adecuación del bombeo de Froiz para mejorar su funcionamiento. La documentación técnica se explica que el bombeo de A Seca «gestiona, además de las aguas fecales de la estación de bombeo de Combarro y Seara, las aguas fecales de la zona urbana de A Seca y los núcleos rurales de la parte alta, enviándolas a un colector principal que las conduce hasta la estación de bombeo del puerto de Campelo. Por su parte este último gestiona, además de las aguas fecales de la estación de bombeo de A Seca y Ostreira, las aguas fecales de la zona urbana y rural de Campelo y las envía hasta la estación de bombeo de Mirador que las impulsa a su vez hasta el colector principal que discurre por la parte baja del núcleo de Lourido y que las conduce hasta la estación de bombeo de Froiz». Indica que «en tiempo de lluvia, el bombeo existente no tiene capacidad suficiente para bombear todo el caudal que recibe por lo que se producen alivios al medio». Subraya que «en este sistema la problemática se centra en los siguientes aspectos: excesos de caudales en la red por intrusión de agua de mar; alivios en tiempo de lluvia debido a que se trata de redes parcialmente unitarias; e infiltración», por lo que el objetivo es «reducir el volumen de alivios mediante la ejecución de un depósito de retención previo al bombeo de A Seca, integrando este en la nueva instalación y demoliendo el existente; la renovación de los bombeos de Porto Campelo y Mirador» y el tanque de tormentas, un «depósito de retención con una capacidad útil de 500 metros cúbicos, previo al bombeo, que permita laminar los caudales punta que recibe el bombeo de A Seca, reduciendo el volumen de alivios. Además, se propone la rehabilitación o renovación del bombeo existente, con una capacidad equivalente a la actual».

En paralelo a las obras de la Xunta, la empresa pública estatal Acuaes planifica para finales de este año la conclusión de su plan de saneamiento de la ría en la orilla norte, que abarca Sanxenxo y parte de Poio, en la zona de Raxó y Samieira.