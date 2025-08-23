Vilaboa fará a humanización da contorna do Concello
Un convenio coa Deputación de Pontevedra financia os 987.600€ das actuacións
C.V.
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, vén de asinar o convenio de colaboración co alcalde de Vilaboa, César Poza, para executar a humanización da contorna da Casa do Concello. Un acordo asinado no marco do Plan Extra, o novidoso plan de investimentos do goberno provincial que mobiliza ata 38 millóns de euros entre os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia para executar proxectos estratéxicos. No Pazo provincial, López e Poza selaron un acordo a través do cal o organismo provincial financia o 100 % dun proxecto valorado en 987.600€, cunha achega de 700.000€ a través do Plan Extra e co aporte de 287.600€ para cubrir a parte correspondente do Concello a través do Plan +Provincia. «A Deputación achega a financiación completa e necesaria para a humanización dun lugar que concentra os principais servizos do concello», remarcou o mandatario provincial.
O proxecto de humanización en O Toural busca transformar este espazo nun centro de referencia para a veciñanza potenciando a súa funcionalidade, accesibilidade e integración paisaxística.. A intervención favorece a mobilidade peonil e creación dunha área máis segura, sostible e adaptada ás necesidades da cidadanía coa eliminación do tráfico rodado no núcleo central desviando os vehículos a través de trazados perimetrais
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle
- Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Ordenanzas y normas municipales en la ría para regular el auge de las autocaravanas
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos