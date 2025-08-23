El Río Verbena Fest arranca en Pontevedra por todo lo alto
La cuarta edición de la celebración musical comenzó con actuaciones únicas y conciertos especiales | Artistas como Álvaro de Luna o Nil Moliner despiden hoy el festival
Jose Antepazo
La cuarta edición del ya reconocido festival de música celebrado en la ciudad de Pontevedra arrancó ayer en un calurosa tarde de verano en la que, además de los artistas invitados, los protagonistas fueron las camisas coloridas, la purpurina y los abanicos.
La organización optó este año por una programación variada que agrupa distintos estilos musicales como el indie, el pop, el rock o la música alternativa. Asimismo, el cartel del festival, además de cantantes nacionales e internacionales de renombre, cada vez apuesta más por la presencia del talento gallego. De hecho, la apertura del Río Verbena corrió a cargo del grupo coruñés Orzán, a las 18.15 horas, a quien le siguió otra banda gallega, Terapia de Grupo.
El siguiente en actuar fue una de las bandas más esperadas, Efecto Pasillo. El grupo de Gran Canaria se presentó ante el público con su tema «Baila», perteneciente al su último EP «Tabú». Siguieron con canciones de otros discos como «Para toda mi gente» y «Funketón». Después, interpretaron su popular tema «No importa que llueva», que ayudó a los asistentes a ‘calentar motores’. «Ojalá lloviera para apagar todos esos fuegos», expresó el Iván Torres, el vocalista del grupo, en relación a los incendios que está viviendo parte de la península. Además, cantaron otras canciones ajenas al grupo como «Atrévete te te» o «Freed from desire», una práctica que se está volviendo muy común entre los cantantes. Finalmente, Efecto Pasillo se despidió con su tema más famoso y esperado: «Pan y mantequilla».
La celebración, a la que el alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores no dudó en apoyar de forma presencial, continuó con el concierto de Coque Malla, que abrió el espectáculo con el tema «Por las noches», del grupo Los Ronaldos, del que fue vocalista y líder. Con esta banda, consiguió gran popularidad a través de éxitos como «No puedo vivir sin ti». El artista, que celebra este año su gira «40 aniversario», exclamó ante la buena acogida del público: «¡Vaya recibimiento! Esta energía que nos dais seguir dándonosla porque os la devolveremos multiplicada por diez».
Posteriormente, Andrés Suárez tomó el relevo del festival con el que fue su único concierto en Galicia. A él le siguió Loquillo, con su gira «Corazones legendarios» en la que interpreta sus grandes clásicos, como bien se observó con un público que gritaba sus canciones.
El festival también contó con la presencia de la popular banda de pop funk Pignoise y del coruñés Xoel López, quien organizó una actuación con un repertorio de canciones creado especialmente para la fecha.
Por su parte, el grupo Guateque Big Band fue el encargado de cerrar esta primera jornada del Río Verbena Fest.
La música vuelve hoy al Recinto Ferial de Pontevedra, donde artistas como Nil Moliner, Álvaro de Luna o YSY A, cerrarán hoy la cuarta edición del festival.
CONCIERTOS DE HOY:
Javier Lago
Escenario Xacobeo
17.30 - 18.00 horas
Mamasunción
Escenario La Gramola
18.00 - 18.45 horas
Carla Lourdes
Escenario Xacobeo
18.45 - 19.30 horas
Taïn
Escenario La Gramola
19.30 - 20.15 horas
Nil Moliner
Escenario Xacobeo
20.15 - 21.15 horas
Malmö 040
Escenario La Gramola
21.15 - 22.15 horas
Álvaro de Luna
Escenario Xacobeo
22.15 - 23.45 horas
Carlos Sadness
Escenario La Gramola
23.45 - 00.45 horas
YSY A
Escenario Xacobeo
00.45 - 01.45 horas
Sergio el indio DJ
Escenario La Gramola
01.45 - 03.00 horas
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle
- Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Ordenanzas y normas municipales en la ría para regular el auge de las autocaravanas
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos