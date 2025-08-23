El Río Verbena Fest arranca en Pontevedra por todo lo alto

La cuarta edición del ya reconocido festival de música celebrado en la ciudad de Pontevedra arrancó ayer en un calurosa tarde de verano en la que, además de los artistas invitados, los protagonistas fueron las camisas coloridas, la purpurina y los abanicos.

El alcalde de Pontevedra junto a concejales y organizadores. | G. S.

La organización optó este año por una programación variada que agrupa distintos estilos musicales como el indie, el pop, el rock o la música alternativa. Asimismo, el cartel del festival, además de cantantes nacionales e internacionales de renombre, cada vez apuesta más por la presencia del talento gallego. De hecho, la apertura del Río Verbena corrió a cargo del grupo coruñés Orzán, a las 18.15 horas, a quien le siguió otra banda gallega, Terapia de Grupo.

Actuación de Efecto Pasillo ayer. | Gustavo Santos

El siguiente en actuar fue una de las bandas más esperadas, Efecto Pasillo. El grupo de Gran Canaria se presentó ante el público con su tema «Baila», perteneciente al su último EP «Tabú». Siguieron con canciones de otros discos como «Para toda mi gente» y «Funketón». Después, interpretaron su popular tema «No importa que llueva», que ayudó a los asistentes a ‘calentar motores’. «Ojalá lloviera para apagar todos esos fuegos», expresó el Iván Torres, el vocalista del grupo, en relación a los incendios que está viviendo parte de la península. Además, cantaron otras canciones ajenas al grupo como «Atrévete te te» o «Freed from desire», una práctica que se está volviendo muy común entre los cantantes. Finalmente, Efecto Pasillo se despidió con su tema más famoso y esperado: «Pan y mantequilla».

Público en el primer día del festival. | Gustavo Santos

La celebración, a la que el alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores no dudó en apoyar de forma presencial, continuó con el concierto de Coque Malla, que abrió el espectáculo con el tema «Por las noches», del grupo Los Ronaldos, del que fue vocalista y líder. Con esta banda, consiguió gran popularidad a través de éxitos como «No puedo vivir sin ti». El artista, que celebra este año su gira «40 aniversario», exclamó ante la buena acogida del público: «¡Vaya recibimiento! Esta energía que nos dais seguir dándonosla porque os la devolveremos multiplicada por diez».

Posteriormente, Andrés Suárez tomó el relevo del festival con el que fue su único concierto en Galicia. A él le siguió Loquillo, con su gira «Corazones legendarios» en la que interpreta sus grandes clásicos, como bien se observó con un público que gritaba sus canciones.

El festival también contó con la presencia de la popular banda de pop funk Pignoise y del coruñés Xoel López, quien organizó una actuación con un repertorio de canciones creado especialmente para la fecha.

Por su parte, el grupo Guateque Big Band fue el encargado de cerrar esta primera jornada del Río Verbena Fest.

La música vuelve hoy al Recinto Ferial de Pontevedra, donde artistas como Nil Moliner, Álvaro de Luna o YSY A, cerrarán hoy la cuarta edición del festival.

CONCIERTOS DE HOY:

Javier Lago

Escenario Xacobeo

17.30 - 18.00 horas

Mamasunción

Escenario La Gramola

18.00 - 18.45 horas

Carla Lourdes

Escenario Xacobeo

18.45 - 19.30 horas

Taïn

Escenario La Gramola

19.30 - 20.15 horas

Nil Moliner

Escenario Xacobeo

20.15 - 21.15 horas

Malmö 040

Escenario La Gramola

21.15 - 22.15 horas

Álvaro de Luna

Escenario Xacobeo

22.15 - 23.45 horas

Carlos Sadness

Escenario La Gramola

23.45 - 00.45 horas

YSY A

Escenario Xacobeo

00.45 - 01.45 horas

Sergio el indio DJ

Escenario La Gramola

01.45 - 03.00 horas