Las Rías Baixas se aproximan a los dos millones de visitantes

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ofreció este viernes las claves del informe del Observatorio de Competitividad – Provincia Extraordinaria, centrado en la situación y las perspectivas del turismo de la provincia.

El documento, explicó López, señala la firme apuesta de la Diputación para solucionar los principales retos a los que se enfrenta el destino, que pasan por la necesidad de «crear experiencias desestacionalizadoras y vertebradoras del territorio, tener una oferta diversificada e identitaria, avanzar en la sostenibilidad y competitividad turística, reforzar la promoción y comunicación y responder la necesaria transformación digital».

El informe destaca en primer lugar la evolución positiva del turismo, recuperando ya desde 2024 las cifras de visitantes anteriores a la pandemia, con un destino que «va camino de romper la barrera histórica de los dos millones de visitantes» y que ya alcanza «un 40% de turismo extranjero en una tendencia de crecimiento muy sostenida».

Además, Pontevedra acoge casi 2 de cada 5 pernoctacións en Galicia y cuenta con el 45% de los alojamientos de la comunidad, con cerca de 12.000 que dejan una huella más intensa en el litoral. En este sentido, remarcó el presidente, «por eso nuestra apuesta estratégica por desestacionalizar y equilibrar la oferta se da especialmente en el interior”: de los alojamientos registrados en 2024, casi el 70% se encuentran en zonas rurales.

30 millones de inversión

Luis López dio cuenta de las acciones acometidas por la Diputación para dar respuesta a los grandes retos que recoge el informe de competitividad, divididos en cinco grandes frentes, como la apuesta por eventos e iniciativas, la diversificación de la oferta, la sostenibilidad y competitividad turística, la publicidad o la transformación digital del destino Rías Baixas.

El jefe del gobierno provincial puso en valor las inversiones realizados por la Diputación en los dos primeros años de mandato, en los que «movilizamos 13 millones de euros, le dimos un giro de 180 grados a la política turística e ideamos una nueva estrategia de la mano de los ayuntamientos, del sector y de los agentes».

Además, valoró positivamente los «frutos que ya estamos recogiendo», pero señaló que «somos exigentes y ambiciosos, por lo que no vamos a quedar ahí, sino que seguiremos trabajando para la mejora constante de nuestro destino y de la calidad de vida de nuestra ciudadanía».