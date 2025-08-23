Reprochan al Concello de Marín que fomente las churrascadas en Castiñeiras en plena ola de incendios

Mensaje en redes sociales del Concello de Marín denunciado por el BNG

Mensaje en redes sociales del Concello de Marín denunciado por el BNG / FdV

N. D.

Pontevedra

Una publicación en las redes sociales municipales subraya que sus asadores se pueden usar todo el año

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents