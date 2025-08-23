Regresa el Torneo Pádel por Duchenne a las instalaciones del Colegio San Narciso

El día 13 se celebra esta cita, que recauda fondos para investigar la dolencia

REDACCIÓN

Marín

La asociación Masga y el área de Deportes del Concello de Marín celebran el próximo 13 de septiembre en el Colegio San Narciso una nueva edición del Torneo Pádel por Duchenne, que por cuarto año busca recaudar fondos para mejorar la investigación en torno a la distrofia muscular de Duchenne y Becker.

El 100% de lo recaudado –la inscripción es de 18 euros por jugador– irá destinado a la asociación Duchenne Parent Project España, que se dedica a mejorar la calidad de vida de los pacientes de esta enfermedad diagnosticada durante la infancia que afecta a las células musculares de uno de cada 5.000 niños y niñas en el mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents