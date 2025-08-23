Regresa el Torneo Pádel por Duchenne a las instalaciones del Colegio San Narciso
El día 13 se celebra esta cita, que recauda fondos para investigar la dolencia
REDACCIÓN
Marín
La asociación Masga y el área de Deportes del Concello de Marín celebran el próximo 13 de septiembre en el Colegio San Narciso una nueva edición del Torneo Pádel por Duchenne, que por cuarto año busca recaudar fondos para mejorar la investigación en torno a la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
El 100% de lo recaudado –la inscripción es de 18 euros por jugador– irá destinado a la asociación Duchenne Parent Project España, que se dedica a mejorar la calidad de vida de los pacientes de esta enfermedad diagnosticada durante la infancia que afecta a las células musculares de uno de cada 5.000 niños y niñas en el mundo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle
- Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Ordenanzas y normas municipales en la ría para regular el auge de las autocaravanas
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos