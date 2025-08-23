La Rapa das Bestas reedita su cita anual con el curro de San Ramón

La ancestral Rapa das Bestas regresará este fin de semana al curro de San Ramón de A Escusa, a caballo entre los municipios de Meis y Poio, lugar en el que se reunirán cientos de caballos para proceder a la rapa de sus crines y al marcado de sus ancas. Este evento ancestral, que cuenta con la colaboración de los concellos de Poio y Meis, arrancó ayer con una cena de confraternización en el propio curro, pero la actividad, organizada por la Asociación de Gandeiros Monte Castrove, se va a desarrollar a partir del día de hoy. Comenzará bien temprano, a las 9.00 horas, con la reunión de los caballos en la zona conocida como O Pastizal. A las 17.00 horas se llevará a cabo el concurso de «aloitadores», con premios para los tres primeros puestos. Por la noche habrá conciertos de dj’s.

El día central del evento será mañana a partir de las 12.00 horas. Es el momento previsto para que se realice la Baixada dos Cabalos desde O Pastizal hasta el curro de San Ramón. La rapa, marca y venta de potros comenzará a partir de las 17.00 horas, momento en el que se concentrará una multitud para observar las evoluciones de los aloitadores en el interior del curro, enfrentándose a los caballos a pecho descubierto antes de que sean devueltos al monte. Durante casi tres horas se sucederán las escenas en el interior del curro, en la lucha del hombre contra la bestias. La suelta de los caballos, que regresarán a su libertad en las faldas del Monte Castrove, está prevista para las 21.00 horas.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, explicaba ayer que su municipio colabora con la organización desde 2015, cuando ella accedió a la Alcaldía, «aportando diferentes servicios, como la ambulancia para cualquier circunstancia que pueda ocurrir, y enviamos medios de limpieza al curro, que se encuentra en nuestro término municipal».

Sin la fama de la rapa de Sabucedo, la de A Escusa no tiene nada que envidiarle, tanto en imágenes espectaculares como en número de caballos. Todos ellos se encuentran pastando libremente por Monte Castrove durante todo el año, hasta que llegan los últimos días de agosto, cuando son reunidos por sus propietarios antes de proceder a su rapa, marcado o venta en el propio curro de A Escusa. El espectáculo acostumbra a reunir a un buen número de visitantes y curiosos todos los años.