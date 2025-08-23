Rafa Domínguez critica el «abandono» del Gastroespazo

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha juzgado la gestión de la formación del alcalde Miguel Fernández Lores del llamado «Gastroespazo», ubicado en la parte superior del mercado de Abastos.

El proyecto, que este pasado viernes cumplió seis años desde su inauguración, surgió como una iniciativa de concentración hostelera para dinamizar la zona por parte del gobierno local. Los diferentes locales de restauración que se instauraron en la primera planta del mercado han ido clausurando paulatinamente y a día de hoy, el lugar está prácticamente inutilizado.

Según palabras del portavoz popular los pontevedreses «han visto cómo se han desperdiciado recursos públicos en un espacio que no cumple su función».

Las criticas del partido apuntan a que en su inauguración el Gastroespazo contaba únicamente con 13 locales y nunca se llegó a ofertar la totalidad de los 41 espacios disponibles, desaprovechando así la oportunidad de generar más actividad económica y empleo.

Además, desde la formación popular califican esta situación como parte de un general «abandono crónico» por parte de la administración local del BNG.

Asimismo, desde la oposición subrayan que el gobierno local es «incapaz» de gestionar los recursos de la ciudad y sacar adelante los proyectos que se proponen. Denuncian que el proyecto contaba con un presupuesto inicial elevado y que posteriormente también requirió de una importe aportación económica anual dedicada al mantenimiento del local. Ahora, 6 años después, estos recursos han resultado infructíferos ya que los locales permanecen cerrados.

Esta situación, a ojos de la formación popular ha «relegado a Pontevedra a un lugar que no le corresponde, ni como capital de provincia ni como una de las siete grandes ciudades de Galicia»

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra ha exigido al gobierno municipal que asuma responsabilidades acerca de esta situación y presente un plan claro para que la primera planta del Mercado de Abastos vuelva a recuperar la vitalidad.