El Pontevedra celebra su ofrenda a la Peregrina

Como es costumbre y tradición antes del arranque de cada temporada, el Pontevedra Club de Fútbol acudió ayer a la iglesia de la Peregrina para hacer su ofrenda floral a la virgen.

En el acto estuvieron presentes los jugadores de la primera plantilla, así como el cuerpo técnico, liderado por el entrenador Rubén Domínguez, y miembros del Consejo de Administración del club, que flanquearon a la presidenta de la entidad, Lupe Murillo.

El capitán de la nave granate, Álex González, fue el encargado de proceder a la ofrenda, con el objetivo de empezar con el mejor pie una temporada repleta de retos deportivos para el club de Pasarón, que afronta un nuevo asalto a la Primera Federación la próxima semana con su debut liguero ante el Cacereño el próximo sábado.