Poio cierra una semana de aprendizaje digital

El Campamento Dixital de Poio ha tenido lugar como una iniciativa dedicada a los jóvenes del Concello durante esta semana. La iniciativa reunió a 20 niños y adolescentes de la localidad en el Aula Cemit de Combarro y estuvo enfocada en fomentar el uso útil, creativo, seguro y responsable de las nuevas tecnologías. La actividad se organizó en grupos divididos por edad para que cada uno de los participantes pudiese disfrutar de una experiencia personalizada. Los jóvenes recibieron ayer sus diplomas acreditativos por haber participado en la actividad didáctica.

Se cierra así una temporada veraniega en la localidad que contó con actividades lúdicas para más de 120 jóvenes de la localidad.