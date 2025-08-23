Operario del Puerto de Marín, herido al caer de una grúa

La Autoridad Portuaria alertó al 112 sobre el accidente que había sufrido un operario del muelle comercial al caer de la grúa en la que trabajaba sobre las 10.30 horas de ayer. Se presume que habría resbalado al descender de la misma cayendo en una zona «muy aparatosa» de dónde fue rescatado por los Bomberos de Pontevedra. Consciente en todo momento, se quejaba de la cadera y fue trasladado por el 061 a la Clínica Quirón. Participaron Guardia Civil y Policía Nacional.