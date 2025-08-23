La ministra de Defensa asegura que el Ejército continuará luchando contra los incendios "el tiempo que sea necesario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la Brigada 'Galicia' VII (Brilat) para conocer de primera mano la participación de la unidad en la operación 'Centinela Gallego', que apoya la lucha contra los incendios.

Desde la Base "General Morillo" y en presencia d ela conselleira de Medio Rural, María José Gómez, también ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército de Tierra se mantendrán trabajando en las labores de prevención y extinción de incendios en Galicia "el tiempo que sea necesario". Y ha señalado que los ciudadanos piden "unidad" y, cuando las administraciones trabajan juntas, son "mucho más fuertes".

"Tanto esta operación 'Centinela Gallego' como la UME van a estar aquí en Galicia el tiempo que sea necesario, no ya solo cuando se hayan extinguido los incendios, sino que, de alguna manera, hasta que podamos respirar un poco más tranquilos", ha dicho a los medios de comunicación.