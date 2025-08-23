«Merca en Sanxenxo» promueve el comercio local

El Ayuntamiento de Sanxenxo y la Asociación de Comerciantes Entretendas firman un convenio para poner en marcha la nueva campaña «Merca en Sanxenxo», con el objetivo de dinamizar el comercio local este otoño.

Para ello, el Ayuntamiento de Sanxenxo aportará 20.000 euros a través de la venta de 2.000 paquetes de bonos por un valor de treinta euros por bono a través de Entretendas. El cliente abonará veinte euros y los otros diez restantes correrán a cargo del ayuntamiento.

Con este programa se busca potenciar las compras en el municipio y ayudar a fidelizar y captar nueva clientela, apoyando a las familias y a los establecimientos adheridos. De esta forma, se promueve la actividad económica del comercio y el consumo local.

La venta de bonos se llevará a cabo desde el 15 de septiembre hasta que se agoten existencias y su validez concluirá el 31 de octubre. Solo se podrá adquirir un máximo de dos paquetes de bonos por persona, acumulando un importe máximo de sesenta euros.