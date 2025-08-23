Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa

La Unidad de Policía Adscrita de la Policía Nacional (Policía Autonómica de Galicia) confirmó este viernes que está investigando la posible participación de un hombre al que haría responsable de desencadenar el incendio de Vilaboa.

Con la investigación, que comparte con la Guardia Civil, en curso aún y sin determinar oficialmente la causa del fuego, portavoces del ente policial sí avanzan que se trataría de un varón de entre 30 y 50 años que aún no ha sido detenido pero sobre el que están «recopilando información para llevar a cabo futuras actuaciones».

Entre ellas se incluye su detención para su posterior puesta a disposición judicial, así como el traslado del atestado al juzgado de guardia de Cangas, que decidirá si abre fase de instrucción. Fuentes locales indican que se trataría de un vecino de la zona que habría estado desbrozando y, fruto de un supuesto despiste, y avivado por la acción de las fuertes temperaturas y el viento, habría desencadenado el fuego hasta hacerse incontrolable.

Según los últimos datos de la Xunta ofrecidos este viernes, fueron calcinadas más de 60 hectáreas en el monte de la parroquia de Santa Cristina de Cobres (Vilaboa), muy cerca del núcleo de Vilar, donde los vecinos ayer observaban con preocupación el segundo día de trabajo para los efectivos de extinción de incendios, que evitaron que el fuego llegase hasta las zonas pobladas.

«Se va a mantener el nivel 2 de alerta porque el fuego aún está cercano a núcleos urbanos, pero no se ha acercado más. No hay riesgo para los vecinos, pero no se puede obviar que hace mucho calor y se espera que en las próximas horas haya cambios en el viento, lo que siempre supone un peligro», comentaban ayer a última hora desde el Concello de Vilaboa. También se confirmaba que en el transcurso del día no se habían detectado nuevos focos, por lo que el incendio quedaba anoche bajo cierto control.

Efectivos de la UME sofocando las llamas ayer. | UME

Conviene recordar que el fuego se desató el pasado jueves por la tarde. Los servicios de emergencia recibieron varias llamadas dando aviso de las llamas y enseguida se pusieron en marcha los servicios de extinción del fuego dependientes de Medio Rural. Ante la imposibilidad de contener las llamas, fue necesaria la activación de un nivel superior de alerta que permitiera solicitar ayuda a otros concellos y servicios.

Por lo que fue declarada la «situación operativa 2», por Medio Rural debido a la cercanía a las casas, la Xunta solicitó entonces la colaboración de servicios ajenos al ente autonómico como: la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Bomberos de Pontevedra, O Morrazo y Vigo. Así como diferentes agrupaciones de Protección Civil, como la de Pontevedra. «Agradezco el trabajo que realizan para reforzar el servicio así como la predisposición de los alcaldes de Cuntis, Redondela, Moaña y Soutomaior, que desde el primer momento pusieron sus medios a nuestra disposición», subrayaba ayer el alcalde de Vilaboa, César Poza.

En el caso de la UME, trabajaba sobre el terreno desde las cinco de la mañana de ayer, momento en el que se montó el Puesto de Mando Avanzado junto a la Casa de Cultura de Riomaior, desde donde se coordinan las actuaciones contra el fuego. «Durante todo el día de hoy (ayer) centrarán su labor en perimetrar el fuego para evitar que se acerque a los núcleos de población, ya que las temperaturas previstas incrementan el riesgo de reactivación», explicaban desde el Concello por la mañana, algo que se consiguió. Durante la noche del jueves 21 de agosto (día en que se declaró el incendio sobre las 16.37 horas, según Medio Rural ) habían sido desalojadas 14 personas de cuatro viviendas familiares en el lugar de Paradellas, que permanecieron en la calle en compañía de efectivos de Protección Civil y Policía, pero fuentes del Concello confirmaron a primera hora de la mañana de ayer que habían vuelto a sus casas. Mientras los equipos de extinción trabajaban ayer, algunos vecinos pedían al alcalde Poza que «se hagan más desbroces», así como un mayor cuidado del monte en Vilaboa.

Según las últimas estimaciones provisionales de Medio Rural, en el incendio se han empleado para las labores de extinción de manera acumulada 3 técnicos, 10 agentes, 19 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 4 helicópteros y 8 aviones. Además de los efectivos de la UME movilizados.

Fuera de «Centinela Gallego»

A pesar de la actuación de la UME, la provincia de Pontevedra tiene pocas áreas reconocidas en el convenio suscrito entre la Xunta y el Ministerio de Defensa en el marco de la operación «Centinela Gallego», coordinada desde la Brilat, y cuya misión desde hace años es la vigilancia de los montes para disuadir a posibles incendiarios así como para localizar de manera precoz los fuegos iniciados.La Xunta podría ampliar las áreas bajo su amparo. La Brilat, por su parte, tiene activa una segunda operación, en este caso de carácter interno, centrada en el apoyo logístico a la UME por la que, de ser necesario, apoyarían a la unidad de emergencias con equipos como aljibes o camiones, por ejemplo.

Las que sí se han sumado a la extinción del incendio de Vilaboa desde la tarde de ayer (así como antes a los de Ourense y Lugo) son las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (Brif), así como efectivos en tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica.

Bomberos al límite

«Fuímos a varios pueblos para vigilar a las cinco de la mañana. Antes estuvieron otros compañeros que volvieron a las tres de la madrugada», comenta uno de los bomberos de Pontevedra integrante de los efectivos desplazados a Vilaboa. Desde el Parque manifiestan su compromiso con los vecinos, pero avisan de la difícil situación que se presenta en días como ayer.

«Somos siete y tenemos por delante el operativo por el Río Verbena Fest, si nos necesitaran, dos irían a los conciertos para que cinco quedaran en el Parque. Pero si es necesario ir a Vilaboa, Pontevedra se quedaría sin atención». Afirman que los voluntarios que ayudaron en Vilaboa «en total hicimos 30 horas, no les íbamos a dejar solos».