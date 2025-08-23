El idioma de las campanas

Con motivo del desolador panorama de incendios que está viviendo parte de la península, varias zonas han estado incomunicadas, ya que los teléfonos no funcionaban. Por ello, la gente está utilizando las campanas para avisar a sus vecinos y pedir ayuda.

Se trata de una técnica que se empleaba durante muchos años en las aldeas, configurando «un idioma de las campanas». A través del número de toques y la frecuencia de estos, la gente distinguía cuando «tocaban a muerto», a aniversario de funeral, anunciaban las misas o, entre otras cosas, se trataba de un incendio. En este caso, los vecinos localizaban el lugar donde se había iniciado el fuego y montaban una cadena humana para llevar el agua y tratar de apagarlo. Esta lengua de las campanas a través del toque manual fue declarada patrimonio inmaterial de la Unesco.

De la misma manera, las campanas adquirían especial relevancia en el campo, donde, a falta de relojes, los trabajadores sabían cuándo era la hora de la comida, ya que las campanas tocaban de una determinada manera para indicar que eran las doce del mediodía. Por ello, estos instrumentos están muy relacionados con otros tiempos en la sociedad, donde adquirieron gran relevancia, ya no solo en Galicia, sino a nivel mundial. De hecho, incluso había ‘piques’ entre los campaneros, que se peleaban por tocar el instrumento, una tradición que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

Con el fin de evitar la pérdida de esta tradición y tratar su recuperación, la Asociación Cultural Terra Calda se puso en contacto con la de Campaneiros de Galicia para crear «Sons da Terra Calda», una nueva actividad pública y gratuita, organizada conjuntamente entre ambas asociaciones.

Tras su arranque ayer con la demostración de los diferentes toques de las campanas en las Palmeiras, las actividades continúan hoy con la proyección de un documental sobre el proceso de fundición y creación artesanal de las campanas, una labor que realiza desde varios siglos atrás la familia Ocampo, en Arcos da Condesa. «Posiblemente no hay en España cualquier otra empresa que siga utilizando la técnica que utilizan ellos, es una referencia a nivel nacional», comenta Fernando Salgado, miembro de la Asociación Cultural Terra Calda.

La celebración finaliza mañana en la iglesia de Santo Tomé, donde se realiza un taller de toques de campanas, acompañado de una degustación gastronómica de balde de «Galicia sabe a mar».