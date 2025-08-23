El grupo musical Los Secretos, broche de oro de Costa Feira
Sanxenxo
Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, la legendaria banda «Los Seccretos» son los encargados de poner el broche de oro hoy al ciclo de conciertos de Costa Feira, a las 22.30 horas.
Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, el grupo creó canciones que ya forman parte de la memoria colectiva, como es el caso de su éxito «Déjame». El grupo madrileño para en Sanxenxo en el 45 aniversario del lanzamiento de su primer EP, «Los Secretos» , para conquistar a las distintas generaciones que abarcan.
Su actuación cierra una tercera edición que contó con más de un mes de conciertos.
