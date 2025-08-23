Evacuado un joven tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra

Los sanitarios han estabilizado y trasladado al hospital Montecelo a un menor que fue rescatado del agua en estado inconsciente en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra.

El 112 Galicia, que ha informado de este suceso, recibió un aviso pasada la una de esta tarde sobre un menor al que la socorrista había sacado del agua en estado inconsciente y le estaba practicando un masaje cardíaco.

Se solicitó la colaboración de los profesionales de 061, así como de los agentes de la Policía local y de la Policía Nacional.

A su llegada, el equipo médico siguió con las tareas de reanimación hasta que consiguieron estabilizar al menor y trasladarlo al Hospital de Montecelo.

El Concello de Pontevedra indicó, por su parte, que el servicio de socorristas de la playa rescató y atendió en primera instancia al joven, nacido en 2007, que sufrió una indisposición cuando nadaba. No ha aclarado las circunstancias de la «indisposición» pero no relaciona el caso con zambullidas. Hace unas semanas emitía un bando en el que, entre otras cosas, alertaba ed la peligrosidad de lanzarse de este modo al agua en el Verdugo por el riesgo de golpes y la fuerza de las corrientes.

Este nuevo incidente llega en una semana trágica entre la juventud que disfruta en ríos y playas, con dos menores marinenses fallecidos por lanzarse al agua en el río Lérez en pontevedra y el arenal de Aguete en Marín.