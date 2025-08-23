Estabilizan a un menor rescatado del agua inconsciente en Ponte Sampaio
Fue trasladado al hospital con vida
Los sanitarios han estabilizado y trasladado al hospital Montecelo a un menor que fue rescatado del agua en estado inconsciente en la playa fluvial de Ponte Sampaio (Pontevedra).
El 112 Galicia, que ha informado de este suceso, recibió un aviso pasada la una de esta tarde sobre un menor al que la socorrista había sacado del agua en estado inconsciente y le estaba practicando un masaje cardíaco.
Con esta información, los gestores de Emerxencias solicitaron la colaboración de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como de los agentes de la Policía local y de la Policía Nacional.
A salvo
A su llegada, el equipo médico siguió con las tareas de reanimación hasta que consiguieron estabilizar al menor y trasladarlo al Hospital de Montecelo.
