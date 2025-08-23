La Escuela de Idiomas y Concello intensifican su colaboración

Un año más, la Escuela de Idiomas de Pontevedra -EOI Pontevedra-reafirma su compromiso con el Concello para colaborar en diferentes iniciativas con el objetivo de fomentar el aprendizaje de idiomas.

Dos representantes de la institución de idiomas: María Fernández -Directora de la Escuela- y Paula Gómez -Jefa de Estudios-se reunieron ayer viernes con el alcalde para reafirmar su colaboración que ya desde hace años brinda a la ciudad diversidad lingüística con actividades enfocadas en el aprendizaje.

Previamente la Escuela y el Concello han participado en otras iniciativas como la traducción para los atletas internacionales de eventos deportivos como el Mundial de Multisport en el 2019, o cursos de idiomas dirigidos a taxistas de la ciudad.

En esta misma línea las dos instituciones buscan prosperar sus proyectos para que cada vez más personas se interesen por el mundo de los idiomas. Entre las actividades posibles las encargadas de la Escuela afirman que se planea participar en las jornadas de «Noites abertas» enfocadas a el público jóven a través de la realización de talleres y colaborar como anteriormente en los eventos deportivos.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, afirmó que este pacto entre las instituciones es muy beneficioso. «Debemos visibilizar el labor de la EOI para que la gente sepa que pueden aprender y mejorar sus idiomas aquí» afirmó.

La EOI de Pontevedra imparte seis idiomas a más de 2.000 alumnos

La Escuela de Idiomas de Pontevedra cuenta con alrededor de 2.000 alumnos repartidos en sus sedes de Pontevedra, Lalín y A Estrada. En el centro se imparten 6 idiomas diferentes: alemán, francés, gallego, inglés, italiano y portugués. La preinscripción para las plazas vacantes en los diferentes cursos de la escuela está abierta desde el pasado 22 de julio hasta el 19 de septiembre. Los precios oscilan entre los 68 y 127 euros dependiendo del idioma y de la preferencia por obtener título a través de pruebas oficiales o no.