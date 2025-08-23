Este «demo» es un cacho de pan

«Quen me roubou o rabo?», «Devolvédeme o rabo!». Las calles del casco histórico de Pontevedra vivieron, un año más, una fiesta en la que los más pequeños y el «demo» fueron los protagonistas. La Festa do Demo es ya un clásico, en donde los niños hacen mil travesuras a esta figura del mal, que resultó ser un pedazo de pan

Varios niños intentan robar el rabo del «demo» en la Praza da Peregrina.

Varios niños intentan robar el rabo del «demo» en la Praza da Peregrina. / Gustavo Santos

Ana López

Pontevedra

Cada año, después de que las Festas de Peregrina terminen, el «demo» sale de su guarida en Pontevedra para hacer de las suyas. Pero no siempre le sale bien, porque si hay alguien lo suficientemente listo para tomarle el pelo hasta al mismísimo diablo esos son los niños.

La Festa do Demo es ya toda una tradición en el agosto pontevedrés. Este personaje recorre con su séquito la zona monumental de la ciudad, con salida desde los arcos de San Bartolomeu. Durante su trayecto los menores le acompañan, o más bien persiguen, cometiendo sobre su figura todo tipo de travesuras. El demo se defiende con su tridente y con una escoba vegetal, con la que va barriendo las calles.

«Onde está o meu rabo? Quen me roubou o rabo? Devolvédemo!», gritaba divertido en la mañana de este sábado mientras los pequeños se lo quitaban de la parte trasera de su cuerpo, como es tradición.

Petardos y música completaron la fiesta a mediodía, que duró una hora y concluyó en la Praza da Peregrina. Acompañaron a mediodía a este cacho de pan de maligno «A Banda do Demo», con las piezas tradicionales de la agrupación «A Boa Vila».

Y como este personaje hace dos salidas en un día, por la tarde vuelve a pasear, tras lo cual se celebra un concierto con la Banda de Música de Salcedo.

Acompañantes del diabólico personaje. | G.S.

Acompañantes del diabólico personaje. / G. S.

El momento más vistoso de la fiesta fue la Foliada do Demo, con Os Chichisos y Comando Curuxas y ya al anochecer.

Hay que recordar que la Festa do Demo es una celebración que data del siglo pasado. Fue prohibida a raíz de la guerra civil y con la dictadura, ya que no se consideraba adecuado su carácter irreverente. Fue el actual gobierno local del BNG el que recuperó esta fiesta tradicional que forma parte de la cultura popular local.

La Festa do Demo da paso a uno de los platos fuertes del verano pontevedrés: la Feira Franca, este año dedicada a las meigas.

El 5 y 6 de septiembre próximos la Boa Vila dará un salto al pasado para ambientarse en la época medieval. El viernes 5 los pregoneros a caballo anunciarán la feria en las plazas del centro histórico por la tarde, a quienes seguirán pasacalles con grupos de música, teatro y malabares. El acto de apertura oficial de la XXIV Feira Franca tendrá lugar a las 21 horas.

Ya el sábado 6, día grande de la celebración, se abrirá el mercado medieval a las 11 de la mañana y a las 12 se celebrará el desfile con el transporte del vino desde Santa Clara hasta A Peregrina.

Toda la jornada habrá actuaciones musicales y teatrales en las plazas, así como demostración de oficios, talleres, juegos... A las 17.3 y 20 horas se desarrollará el torneo medieval en la plaza de toros.

