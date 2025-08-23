Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven

En octubre de 2022, un joven de 23 años, Omar Ramos Vidal, vecino de Cesantes (Redondela), fallecía en el asfalto y dos amigos más, entre los 18 y los 23 años resultaban heridos en un accidente ocurrido en la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio. El conductor fue detenido poco después tras dar positivo por alcohol y drogas.

Casi tres años después, la Audiencia de Pontevedra acaba de confirmar una condena de dos años y siete meses de prisión para el piloto, pena que ya impuso en 2024 un juzgado de lo Penal de la ciudad y que recurrió el implicado.

Según la sentencia, el 17 de octubre de 2022, el acusado «circulaba a los mandos del vehículo marca Citroën C2 por la carretera local sin denominación que une Acevedo en Ponte Sampaio (Pontevedra) y Camboa en Soutomaior, en el término municipal de Pontevedra, haciéndolo bajo el influjo de una previa ingestión de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes que mermaban sus facultades psicofísicas para la conducción».

Añade que «debido a ese estado y a circular a velocidad inadecuada a las circunstancias del tiempo y de la vía (carretera estrecha, sinuosa, en tramo curvo y calzada húmeda) al llegar al punto kilométrico 0,800 de dicha vía, perdió el control del vehículo y se salió de la carretera por el margen derecho colisionando lateralmente con un árbol y precipitándose a continuación por un desnivel forestal».

R. V.

En el vehículo siniestrado viajaban, además del acusado, el joven de Cesantes «en el asiento del copiloto y en los asientos posteriores otro varón, en la parte izquierda y una chica, a la derecha.». Estos dos últimos sufrieron diversas lesiones.

La resolución judicial añade que «la Guardia Civil apreció en el acusado síntomas evidentes de embriaguez y drogas tales como halitosis alcohólica notoria a distancia, habla pastosa, ojos velados con pupilas dilatadas, deambulación con oscilaciones en la verticalidad del cuerpo.

Requerido para someterse a la prueba de alcoholemia, a lo que accedió el acusado, arrojó un resultado positivo de 0,60 y 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado», mientras que en la analítica de sangre, se confirmó la presencia también de drogas. Al día siguiente del accidente el juzgado acordó la privación provisional del permiso de conducir del piloto, y en la sentencia que ahora se confirma se establece su pérdida durante cinco años.

En el recurso presentado ante la Audiencia, el condenado solicitó una rebaja de la pena con diversos argumentos. La sentencia cita que el joven «ingresó la cantidad de 5.000 euros antes del juicio para ser entregada a los padres de la víctima», que el joven «intentó un proceso de mediación que no fue aceptado» y que «coloca flores periódicamente en el lugar donde se produjo el accidente en recuerdo de su amigo fallecido».

También sostenía que «ha publicado en Instagram una fotografía de su amigo fallecido acompañado de un texto pidiendo disculpas», e incluso planteó el estado de embriaguez como atenuante, pero la Audiencia desestima estas razones y confirma la sentencia inicial, que aún puede ser recurrida.