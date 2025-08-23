Condenado a año y medio de cárcel por matar 5.000 conejos de la granja de su exmujer en Barro

Un hombre ha sido condenado a 18 meses de prisión por la Audiencia de Pontevedra por un delito relativo a la protección de animales domésticos, al matar a 5.000 conejos en la granja que gestionaba su exmujer en el municipio de Barro. El acusado, que no podrá trabajar con animales durante cuatro años, utilizó un pulverizador que contagió la enfermedad vírica hemorrágica a los conejos. También debe indemnizar a la propietaria con 47.500 euros, a razón de 9,5 euros por animal.

La sentencia declara probado que «en abril de 2022 el acusado accedió a la nave gestionada por su exmujer en Barro. Una vez en el interior, portando un pulverizador que contenía una sustancia que resultó ser el patógeno de la enfermedad vírica hemorrágica del conejo, actuando con ánimo de terminar con su vida, roció con dicha sustancia a los conejos que estaban en su interior, provocando la muerte de 5.000 de ellos».

El acusado recurrió ante la Audiencia, cuya sentencia rechaza sus alegaciones y subraya que «negó su participación en los hechos aunque reconoció que estuvo en la nave en la que se encontraban los conejos y que llevaba consigo un pulverizador, aunque negó que fuera el mismo que después fue intervenido por la Guardia Civil en su domicilio en el que se encontraron restos orgánicos que resultaron contener el patógeno de la llamada enfermedad vírica hemorrágica del conejo (RDHV)».

Añade que «entre los testigos, además de su exesposa, la hija de ambos declaró que su padre le había en cierto modo anunciado su conducta cuando dijo que iba a matar a todos los conejos. Sin embargo, la declaración incriminatoria más importante es la de un operario que se encontraba en la granja llevando a cabo trabajos de soldadura y fue testigo presencial tanto de la irrupción del acusado en el recinto como del hecho de que lo hiciera con un pulverizador en la mano que después identificó como el ocupado por la Guardia Civil».

En su recurso el apelante aseguraba que «entró en la granja porque oyó chillar a los animales, que el pulverizador que llevaba era distinto al ocupado en su domicilio y que éste podría estar contaminado por el virus porque utilizaba orina de conejo para sulfatar», pero la Audiencia dice que «son excusas todas ellas que resultan inverosímiles y resultan desvirtuadas por el resto de las pruebas practicadas. El hecho de que el testigo que se encontraba en la granja no le viera directamente pulverizar las jaulas no implica que tal acción no pueda deducirse a partir de su conducta tanto previa como posterior al haberla anunciado a su propia hija y ser ocupado en su poder la sustancia con la que se produjo la infección. Tampoco el hecho de que hubiera con anterioridad brotes de la enfermedad que causaron muertes de conejos desmiente el relato de hechos probados de la sentencia cuando resulta probado que los que estaban en ese momento en la granja estaban vacunados contra el RDHV», por lo que se confirman los 18 meses impuestos en 2024 por un juzgado de lo Penal.