Comenzan as obras do novo espazo no Parque do Maior de Caldas de Reis

Obras no Parque do Maior, onte. | FdV

C.V.

Caldas

Esta semana deron comezo as obras do novo Parque do Maior, un espazo que servirá para consolidar a contorna da Tafona como un punto de encontro interxeracional para a veciñanza de Caldas de Reis. O alcalde, Jacobo Pérez, pasou revista ao inicio destes traballos, que contan cun orzamento que ascende a máis de 35.000 euros. A actuación está sendo executada pola empresa Garocamprim Sociedad Limitada. Actualmente as tarefas por parte da entidade adxudicataria céntranse na posta a punto da superficie na que se emprazará o parque parapersoas da terceira idade, que contará cunha extensión de preto de 1.000 metros cadrados, nunha parcela que se sitúa entre os ríos Umia e Bendaña. Con esta actuación, tal e como lembra Pérez Gulín, dase resposta a unha demanda veciñal, ao tempo que «seguimos avanzando á hora de consolidar Caldas de Reis como unha vila dinámica e activa para xente de todas as idades». O Parque do Maior contará cunha pista de petanca, unha zona para o xogo da chave e varios elementos biosaudables, para a realización de exercicios de mantemento. O proxecto inclúe a instalación de paneis informativos e mobiliario, e mesas de pedra.

