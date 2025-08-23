Cifras turísticas de récord en Poio

Poio ha superado el 92% de ocupación turística durante la primera quincena de agosto. Así lo ha cifrado la concelleira de Turismo, Rocío Cochón, que aseguró que se produjo un incremento de 5 puntos frente al mismo periodo del año anterior y de 7 puntos frente al 85% que se registró en el año 2023.

Desde San Xoán a Raxo, los indicadores señalan que nueve de cada diez plazas estuvieron ocupadas durante estos primeros quince días de agosto.

En todas las parroquias de la localidad se llegó al 85% de ocupación, y en algunas de ellas se cifraron porcentajes muy superiores a esta media. La edil también señaló que a las oficinas turísticas del Concello-situadas en la Escola do Campo en Combarro y O Casal de Ferreirós en San Salvador- atendieron a más de 1.200 visitantes durante esa quincena.

Festa do Mar

Poio, además, se prepara para la Festa do Mar, una de sus más grandes celebraciones que promete atraer a incluso más visitantes a la parroquia de Combarro durante cuatro días dedicados al mar.

Una cita que combinará del 28 al 31 de agosto gastronomía, música y exposiciones culturales para honrar los estrechos vínculos entre la localidad y el mundo marítimo.

El escenario de las celebraciones será la Praza da Chousa, donde también se ofrecerá atención personalizada de la oficina de Turismo a todos aquellos visitantes que se acerquen a las festividades.

«Agradecemos a los profesionales que darán la mejor bienvenida a quienes nos visitan», afirmó Cochón.