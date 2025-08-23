El BNG critica el abandono del acceso al Parque Azul

El BNG de Marín volvió a reclamar en el pleno del pasado 14 de agosto la limpieza integral del túnel de acceso al Parque Azul, una demanda que, según denuncia la formación nacionalista, continúa sin respuesta por parte del gobierno local.

En ese sentido, apuntan que este acceso presenta habitualmente un estado de suciedad y abandono, por lo que consideran urgente acometer una actuación de limpieza y establecer un plan de mantenimiento regular a lo largo de todo el año.

Representantes del BNG comprobaron recientemente el estado del túnel coincidiendo con su asistencia a la nueva edición de la MACM (Muestra del Audiovisual y Cine de Marín), que se celebra en la villa entre el 20 y el 23 de agosto.

«Es especialmente lamentable que, siendo el Concello colaborador de esta edición del festival, el acceso al Parque Azul proyectara una imagen de abandono impropia de un espacio público y de una villa que acoge un evento cultural de tal relevancia», señaló la portavoz municipal, Lucía Santos.

Santos, advirtió de que la situación no mejoró en dos años: «Llevamos tiempo reclamando esta actuación en diferentes ocasiones y nada cambió. Es inadmisible que el acceso al Parque Azul siga en condiciones de abandono y falta de higiene que no son dignas de un espacio público utilizado por el vecindario».