Auge de los puertos deportivos de la comarca de Pontevedra, con un exitoso 100% de ocupación en agosto

Los principales puertos deportivos de la comarca pontevedresa pueden presumir de cifras este verano, con una ocupación completa durante el mes de agosto, del 100%, y que ha superado con creces el 90% en el de julio.

Según los datos oficiales facilitados desde Pontevedra, Sanxenxo y Poio a FARO, la época estival tiene un gran tirón a nivel náutico y, en algunos casos, incluso se ha generado lista de espera.

El puerto deportivo de Combarro ha mejorado sus cifras notablemente este verano. Tal y como informan fuentes municipales, «es el puerto líder con más tránsitos de la provincia, con más de 600 embarcaciones».

Marina Combarro tiene una ocupación del 100% este agosto y en julio fue del 97%. En este sentido, ha mejorado este último mes, ya que el año pasado había sido del 90%. En cuanto a agosto, el actual hubo peticiones de amarre que se tuvieron que rechazar por estar completo, especialmente en aquellas esloras elevadas y superiores a 11 metros.

Este año, indican las mismas fuentes, ya se superó la cifra de tránsitos del año pasado de 604, con 634 de 18 nacionalidades. Además, se ha constatado «un aumento importante del interés de barcos irlandeses después del IX Encuentro Náutico del Irish Cruising Club», cita deportiva con la que llegaron a Poio 26 embarcaciones de este origen y cerca de un centenar de tripulantes.

Asimismo, también se han registrado peticiones de patrones extranjeros para dejar el barco amarrado durante el invierno.

Precisamente, sobre las nacionalidades de las embarcaciones, hay que destacar que más de la mitad son españolas, con un 58%, seguidas de irlandesas (18%) y francesas (10%). Portugal ha aportado un 5%, Reino Unido un 3,5% y Países Bajos un 2,5%. «También hubo embarcaciones de Alemania, Bélgica, Suiza, Austria, Noruega, Polonia, Australia, Canadá, Estados unidos, Finlandia, Israel y Hong Kong, estas últimas muy poco habituales.

Marina Combarro dispone de 334 amarres y una de cada dos embarcaciones es extranjera.

Mayoría de españoles

En cuanto a Sanxenxo, revalida un verano más su éxito en el turismo náutico. Este 2025 ha vuelto a colgar el carte de completo y a habilitar una lista de espera para quienes quieran atracar en el puerto Juan Carlos I.

La ocupación en tránsito en la primera quincena de julio fue del 90% y en la segunda del 100%, al igual que en agosto.

Durante el primer semestre de este año, recalaron en el puerto sanxenxino un total de 118 embarcaciones: 95 a vela y 23 a motor. La bandera más repetida fue la española con 72 barcos, seguida de la francesa (17), de la irlandesa (7) y de la portuguesa (4). En cuanto a nuevas banderas, atracaron barcos de Australia, Grecia, Polonia y Bélgica, entre otros. Las grandes esloras siguen siendo predominantes, el 68% de los barcos que atracaron en este primer semestre tiene entre 12 y 15 metros.

La dársena deportiva de Sanxenxo cuenta con 450 puntos de amarre y más de 25.000 metros cuadrados de espacio peatonal. A los amarres de alquiler estival y anuales fijos se suman las concesiones y los amarres variables para el tránsito de embarcaciones.

Vista de los pantalanes del Club Naval de Pontevedra. / Gustavo Santos

Limitación en la Boa Vila

Respecto al Club Naval de Pontevedra, es el que cuenta con menor capacidad, pero un emplazamiento privilegiado a pie de la capital de la provincia.

«Estamos al cien por cien, dentro de nuestra limitación. Nosotros tenemos entre 125 y 135 plazas, que son dinámicas en función de la manga de cada embarcación, y este verano hemos llegado a 105», explica a FARO el nuevo presidente del Club Naval, Enrique Dobarro, en referencia a que las instalaciones tienen el primer pantalán y parte del segundo inutilizados por los lodos del río Lérez, que no permiten atracar en determinados puntos.

«Es un puerto con tirón, si el dragado va arriba, que parece que va a ir», opina Dobarro.

La mayoría de los usuarios son nacionales y los tránsitos aumentan durante fechas especiales como las fiestas de A Peregrina.