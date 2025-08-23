Augas de Galicia exige al Concello datos del caudal diario del Lérez

La situación hídrica del río Lérez, que se mantiene en prealerta por escasez moderada de agua a la espera de lluvias, ha generado fricciones entre Augas de Galicia y el Concello de Pontevedra, después de que el gobierno local solicitase a la Xunta el cierre de la captación de agua por parte de Ence.

En un comunicado, el ente autonómico asegura que «los concellos afectados por la prealerta tienen la obligación de comunicar sus datos diarios de caudales de consumo y el Concello de Pontevedra no está suministrándolos».

Añaden que «en lugar de lanzar críticas a Augas de Galicia», el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, «debería mostrar un mínimo de lealtad y transparencia y dar las instrucciones para que el consistorio traslade de inmediato la información».

A continuación, Augas de Galicia apuntó que se estima que el consumo actual de la captación triplica el caudal otorgado a la concesión para abastecimiento a la población en 1965, cifrado en 200 litros por segundo.

Por último, aseguran que «desde hace varios años, se está requiriendo al gobierno local que corrija esta situación irregular» y que, a su vez, impulse una mancomunidad de municipios para gestionar el abastecimiento supramunicipal.