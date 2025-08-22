Teatro improvisado en el Museo el martes
El salón de actos del Edificio Castelao del Museo de Pontevedra acogerá el martes 26 de agosto a las 19 horas una sesión de teatro de improvisacion a cargo de la compañía malagueña Impro Pechá. Se trata de un espectáculo basado en números de comedia improvisada particularmente adaptados a la ocasión, un formato interactivo.
