San Pedro de Bordóns celebra su XIV Festa Labrega
REDACCIÓN
Sanxenxo
La parroquia sanxenxina celebra este sábado 23 de agosto la tradicional Festa Labrega. Esta festividad cumple este año su décimo cuarta edición y estará llena de concursos, juegos y música. Además se celebrará la tradicional Feira de Artesanía e Productos da Terra, que será inaguarada a las 12.30 horas. También habrá una mejillonada a precios populares desde las 13.00 horas. A la tarde tendrán lugar los clásicos juegos y concursos populares: los campeonatos de billarda y llave y los concursos de patata, tomate, pimiento y cebolla más grande. La noche estará cargada de amenización musical y una churrascada desde las 22.00.
