Efecto Pasillo, el grupo musical procedente de Gran Canaria, actúa esta tarde a las 19.30 horas en el Río Verbena Fest, donde ofrecerá una hora de espectáculo con el que promete animar a todo el público con sus temas más populares y sus últimos lanzamientos.

—¿Cómo surge el nombre artístico del grupo?

En el año 2007 nos juntamos para participar en un festival de la capital de Gran Canaria. Como no teníamos ningún nombre, tuvimos que inventarnos uno. Decidimos cogerlo por la forma de nuestro local de ensayo, donde había un pasillo al que solíamos salir a descansar y a tomar el aire. De ese pasillo surgió lo de «Efecto Pasillo». La intención era que fuera temporal, pero al final se quedó.

—Hábleme sobre la idea de sacar varios EPs para formar el disco.

La idea surge porque la tendencia de unos años para acá es sacar «singles» y nosotros siempre hemos sido un grupo de álbum. Entonces nos gusta la idea de juntar esas canciones en pequeños EPs. Por lo pronto, vamos a sacar un EP en octubre que se llamará «Oro y diamantes», al igual que la canción que vamos a publicar también con su salida. Va a incluir sobre cinco temas con canciones que ya han sido publicadas, como «Lágrimas bajo el sol» o «Qué será de mí», y también alguna sorpresita y algún material inédito. Juntando este EP, el anterior -que se llama «Tabú»- y quizás sacando alguno más a principios del próximo año, haremos un disco en condiciones.

—Este lanzamiento en etapas no es su única novedad, también crearon «Tabú extended», un álbum con varias versiones diferentes de esta canción.

Exactamente, sí. Rarezas de ese tipo es lo que vamos a ofrecer también en este nuevo EP que todavía no está decidido. Son canciones que se iban a publicar de una manera y al final «le ponemos otro vestido» y las sacamos de varias.

—El público les asocia con una esencia de buen rollo y energía positiva, ¿seguirán en esa línea o habrá giros inesperados?

En general vamos a mantener la línea de ser un grupo enérgico, positivo y entusiasta. Es verdad que hay alguna canción como «Lágrimas bajo el sol» que es más lenta, pero no deja de mandar un mensaje de esperanza.

—Su último disco, «Los reyes del mambo», fue lanzado en 2023, ¿se han sentido presionados alguna vez por sacar otro álbum o tema?

Yo creo que ha sido una presión autoimpuesta. Siempre hemos sentido la necesidad de publicar canciones porque es la única manera de mantenernos vivos y activos. Es una manera de trabajar que hemos adoptado en los últimos tiempos y nos gusta hacerlo así. Es verdad que sacar «singles» nos compromete a estar activos durante más tiempo que con un disco, que lo sacas y puedes descansar estando sobre un año sin publicar.

—Han sido autorizados por la familia de Bob Marley para crear la adaptación «Yo quiero amarte», de una de sus canciones más conocidas.

La idea se nos ocurrió desde la pandemia. A mí me encanta Marley y el reggae, y siempre tuve en mente hacer alguna versión de este tipo y al final el año pasado nos decidimos a publicarla. Nuestra oficina se puso en contacto con la familia Marley y hasta nuestra propia discográfica se sorprendió porque nos dio el beneplácito de la canción, que les encantó, cosa que para nosotros es una sorpresa y una alegría tremenda.

—Volviendo a sus inicios, ¿cuál fue su reacción al observar que el tema «Pan y mantequilla» se estaba volviendo todo un éxito?

Empezamos a ver cómo la canción se escuchaba en la radio y subía posiciones hasta colocarse como número uno. En Youtube las visitas se multiplicaban y estábamos flipando. De repente, Efecto Pasillo, un grupo a nivel sobre todo regional de Canarias, empezó a estar en boca de todo el mundo. Recuerdo aquellos momentos como algo muy muy bonito.

—Han participado en distintos proyectos, desde campañas navideñas, con el tema «Hecho con tus sueños», hasta la reciente banda sonora de la película «Padre no hay más que uno 5», con la canción «Ni demasiados ni bastantes».

Sí, hemos estado en todas. La primera fue con «Cuando me siento bien», que le gusta mucho a Santiago Segura y a sus hijas. Estamos muy felices de que la música traspase fronteras y se meta en la gran pantalla.

—¿Qué tema tiene un significado especial?

Hay varios. «Quedan tantas cosas» habla sobre el fallecimiento de mi padre. «Tabú» cuenta una relación sentimental muy intensa y bonita. Después, hay otros que significan mucho, como «Pan y mantequilla» o «No importa que llueva», que no nos cansamos de tocar porque seguir viendo la sonrisa de la gente después de tantos años es un premio brutal.

«Es un concierto súper enérgico, que se presta para darlo todo»

El grupo canario expresa su anhelo de celebrar un gran concierto en Galicia, tierra a la que le tienen especial cariño.

—¿Qué expectativas tienen en esta cuarta edición del festival?

Tenemos mucha ilusión por conocerlo y disfrutar, no solamente de estar sobre el escenario, sino de acompañar a los tantos artistas invitados. Hace tiempo que no estamos en la tierra gallega haciendo un concierto grande y tenemos muchísimas ganas de actuar de nuevo delante del público gallego.

—¿Qué pueden esperar los asistentes de su actuación?

Es un concierto súper enérgico, que se presta para cantar, bailar y darlo todo. Van a ver a un Efecto Pasillo muy fuerte y potente con alma muy rockera, con las canciones de siempre, pero también con los recientes lanzamientos, para que conozcan más de cerca lo último que estamos haciendo.

—Dentro de poco vuelven a actuar en Galicia, ¿qué les evoca esta tierra?

Nosotros hemos estado muy vinculados a Galicia desde el principio, porque teníamos varios contactos y trabajadores de allí. Nos encanta ir y disfrutar de su belleza, su gastronomía y su gente. Además, esa tierra nos evoca nuestros comienzos.