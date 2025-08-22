Pontevedra se postula para acoger la Copa Mundial de Natación Artística

La tradición de grandes eventos deportivos que acumula Pontevedra en las últimas décadas quiere expandirse el próximo año hacia una modalidad más, la natación artística. Aprovechando el tirón de la local Daniela Suárez, la primera competidora gallega en ganar medallas internacionales en este deporte, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció ayer que el Concello solicitó a la Federación Española de Natación convertirse en una de las sedes de la Copa del Mundo de Natación Artística en 2026, 2027 y 2028.

De validarse esta petición, la Boa Vila sumaría su cuarta cita de estas características a su abanico de eventos internacionales en su historia reciente, después de los Mundiales de Lucha sub-23 y sub-20 en 2023 y 2024 o el Europeo Absoluto de Ciclocrós de 2024.

Todo ello, sumado a la trayectoria de la capital en el mundo del triatlón, con 15 años de campeonatos continentales que culminaron con los Mundiales Multideporte de 2019 y 2025, además de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, que se celebró en Pontevedra en 2023 y que regresará en 2026.

Si la Federación Internacional de Natación acepta la propuesta pontevedresa, la ciudad del Lérez se sumaría a otras anfitrionas de la Copa del Mundo en años recientes como París, Pekín, Budapest, Montpellier o la canadiense Markham, como parte de una competición que celebra anualmente tres pruebas y una «superfinal».

Tras la reunión celebrada con el ente federativo nacional, Fernández Lores confirmó que Pontevedra y la piscina olímpica de Rías do Sur albergarán en diciembre de este año la Copa de España de Clubes de Primera División, una de las principales competiciones de natación por equipos de todo el país.

Dicho evento se unirá al Campeonato de España de Federaciones Autonómicas júnior e infantil de Natación, que llegará a Lourizán en febrero de 2026, el Campeonato de España alevín e infantil de natación artística en marzo o la Copa de España de Aguas Abiertas, que se celebrará en septiembre en paralelo a la Gran Final de las Series Mundiales.

Este último, que se hará coincidir con el desenlace del campeonato del mundo de triatlón, servirá también para dar los primeros pasos hacia una posible celebración futura de una prueba de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en la ciudad.

Desde el Concello de Pontevedra indicaron que la propuesta de la ciudad para albergar la Copa del Mundo de Natación Artística se decidirá en cuestión de semanas.

El Concello de Pontevedra dio luz verde ayer a una nueva convocatoria de subvenciones para el desarrollo e iniciación deportivo durante la temporada 2025-26, las conocidas como escuelas deportivas municipales, que contarán con un crédito total de 250.000 euros.

250.000 euros para las escuelas deportivas

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, detalló que en la última edición, más de 30 clubes de la localidad formaron parte de la convocatoria, con más de 120 turnos de participación para los más jóvenes. «En breve estará abierto el plazo de presentación de ofertas para optar a estas subvenciones», explicó.

Esta dotación se repartirá en tres lotes: 205.000 para escuelas deportivas, 30.000 euros para centros educativos del rural y 15.000 euros para grupos especiales.

A mayores, la Administración local concedió una nueva prórroga del plazo de ejecución para la obra del campo de Salcedo, con una nueva fecha límite que se sitúa en el 21 de septiembre, un mes más.

En ese sentido, el regidor pontevedrés destacó que la ampliación, justificada por la empresa adjudicataria, se debe a «falta de materiales» en la zona de cierre del campo.