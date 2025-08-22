Pesar en Marín por la muerte de los dos jóvenes en el Lérez y Aguete

Las muestras de cariño en redes sociales se sucedieron por decenas en la noche de este jueves cuando se confirmaron las tragedias de dos jóvenes marinenses, Marcos y Samuel, fallecidos tras sufrir ambos caídas fatales en el puente de las Palabras y en el muelle de Aguete, respectivamente.

Entre los pésames, con cientos y cientos de mensajes de particulares, se encontró la despedida al primero de ellos por parte del club en el que desarrollaba su formación deportiva, el Marín Futsal, que monitorizó lo ocurrido junto a la familia en el hospital durante los diez días que estuvo ingresado antes de fallecer, en una de las jornadas más dolorosas en la historia de la entidad.

«Con los corazones rotos, hoy nos toca despedirnos de alguien que partió demasiado pronto, alguien que dejó una huella profunda en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo», afirmó el club en un comunicado publicado en sus redes sociales. «Tu legado en el Marín Futsal no se medirá por los goles ni por los trofeos, sino por el cariño que sembraste en todos nosotros. Gracias por habernos regalado tu luz. Siempre con nosotros».

Los trágicos hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro, cuando este vecino de Marín, que disfrutaba de una tarde en el río con amigos, no salió a flote después de lanzarse del puente de las Palabras, a más de quince metros de altura.

En cuestión de minutos, las emergencias atendieron con celeridad al menor, que fue trasladado inmediatamente al hospital Montecelo e ingresado posteriormente en cuidados intensivos. Tras diez días hospitalizado, el jueves se decretó su fallecimiento a causa del accidente.

Caída fatal en Aguete

La noticia llegó poco después de lo ocurrido este jueves en Aguete, donde un menor de 14 años sufrió un golpe fatal tras tirarse al agua desde la zona del muelle, a varios metros de altura.

Los servicios médicos acudieron a la zona rápidamente para tratar de reanimar al joven, pero las labores, que tuvieron lugar detrás de una lona para garantizar la privacidad del afectado, duraron cerca de una hora sin éxito, ante decenas y decenas de bañistas alarmados ante la presencia de las ambulancias cerca de la playa.

Sobre las 19.25, dos horas después de que ocurriera el accidente y sus familiares conocieran la noticia, el 112 confirmó el fallecimiento del menor.

«Nos encontramos consternados y en shock por el fallecimiento de un joven en el puerto de Aguete. Una noticia triste y desoladora, que se suma al pesar de lo ocurrido a otro joven de nuestra villa hace poco en Pontevedra. Queremos mostrar nuestro más sincero pésame a familiares y allegados», afirmó el Concello de Marín en un comunicado.

Condolencias del Concello de Marín. / FDV

Tras conocerse la tragedia, la asociación de pescadores Chirleu, que celebraba en la explanada de Aguete donde tuvieron lugar los hechos la 24 edición de la Festa da Cabala, tomó la decisión de posponerla al próximo fin de semana, en señal de respeto a las familias y seres queridos afectados. El pescado adquirido para la celebración fue donado al comedor social de Marín.