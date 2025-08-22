Ohana regesa a sus orígenes: ya solo recoge perros

Solamente aquellas personas que algún momento de su vida han dedicado su tiempo a los animales sin hogar saben que no hay horarios ni días libres. En cualquier instante puede surgir una llamada de auxilio para un rescate y las condiciones pueden ser muy duras, no aptas para cualquiera. Los rescatadores, aunque sería más correcto decir rescatadoras, porque la mayoría de las veces son mujeres, están hechos de una pasta especial, pero no por ello son capaces de aguantarlo todo. El «síndrome del quemado» es muy habitual y solamente puede aliviarlo contar con la ayuda suficiente, tanto económica como de presencia física de voluntariado.

En Ohana no pasan por su mejor momento. Llevan cinco años trabajando con esfuerzo por salvar perros y gatos de la vida de la calle y conseguirles familias responsables. Pero el abandono y el maltrato animal son un no parar, así que ahora las tres jóvenes que están al frente de esta protectora en la parroquia de Cerponzóns han decidido poner ciertos límites a su actividad.

Así lo confirma una de ellas, Sara Beltrán a FARO, que explica que aunque un día nacieron para dar nuevas oportunidades a los perros sin hogar, en un momento dado dieron el salto también al mundo felino, ya que los gatos que se encontraban o de los que recibían aviso eran numerosos. Pero ha llegado el momento de frenar un altruismo que, sin más voluntariado, no son capaces de alcanzar.

Los últimos cachorros que han encontrado casa. | Gustavo Santos

«Desde hace un año recogemos gatitos, pero no tenemos suficientes voluntarios como para poder hacerlo todo: atenderlos, ir al veterinario... Hay mucha gente que nos ayuda, tanto económicamente como viniendo a las instalaciones, a los que estamos muy agradecidas, pero aún así no nos llega», confiesa esta joven, que junto con Claudia Ramos y Meli Fontán están al frente de la protectora.

«No queremos cerrar la actividad, pero no podemos seguir con todo, así que volveremos a centrarnos a aquello por lo que nació Ohana: los perros», afirma.

Pero antes de llevar a cabo este regreso a sus inicios, deben buscar casa a los felinos que tienen en acogida, una veintena.

«El trabajo de una protectora no es fácil, no todo el mundo lo aguanta, es una labor compleja en la que te dejas tu vida y no todo el mundo lo entiende. Llegamos a un punto en el que asumimos mucho volumen de trabajo porque nos involucramos mucho», reconoce.

Haciendo balance, Ohana nació hace cinco años, desde los cuales han rescatado a unos 700 perros y a más de 100 gatos, a todos los cuales lograron regalarles un hogar feliz. Son cifras que no dejan de crecer, porque desgraciadamente el abandono animal tampoco lo hace y las leyes no se aplican con la dureza suficiente, haciendo que la sociedad siga sin concienciarse.

«Si queremos seguir necesitamos más voluntarios. Ahora tenemos pocos perros, pero siempre entran más. Necesitamos voluntarios y compromiso, esa es la clave», recalca Sara Beltrán.

Ohana no es la única asociación de Pontevedra que recoge perros y gatos. Son muchos los ciudadanos concienciados que realizan esta labor desinteresadamente, tanto en asociaciones como a nivel particular.

Precisamente, hace unos días el Concello de Pontevedra anunciaba que había aprobado en la Xunta de Goberno Local el inicio de los trámites necesarios para la creación de una nueva ordenanza de Benestar Animal, adaptada a las exigencias de la Ley 4/2017 del 3 de octubre y de la protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia y de la Ley estatal 7/2023 del 28 de marzo de protección de los derechos y bienestar de los animales. Se trata de una vieja demanda, a nivel local, de los diferentes colectivos animalistas.