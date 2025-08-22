El nuevo comandante director de la Escuela Naval Militar es recibido por el alcalde Lores en Pontevedra

El alcalde Migue Anxo Fernández Lores recibió esta mañana en el Concello al nuevo comandante director de la Escuela Naval Militar, el capitán de fragata Tomás Clavijo Rey-Stolle. El encuentro está enmarcado en la ronda de presentaciones oficiales ante los principales representantes de la Administración y Cuerpos de Seguridad de la provincia, por la que Clavijo Rey-Stolle ya se ha reunido tanto con la alcaldesa de Marín, María Ramallo, como con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entre otros.

El nuevo comandante director coge las riendas de la Escuela tras el paso de la princesa de Asturias, que durante todo el curso pasado adquirió parte de su formación militar como futura Jefa del Estado en Marín, así como a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano. De este modo, y tras coger el testigo dejado por Pedro Cardona Suances, la Escuela Naval inicia una nueva etapa centrada en la formación de los futuros oficiales de la Armada lejos ya del foco mediático que seguía a la heredera, recuperando la normalidad.

La recepción celebrada en el Concello ha sido un acto institucional habitual cuando se da un cambio de mando en cuerpos como el Ejército, la Policía Nacional o los Bomberos, entre otras entidades.