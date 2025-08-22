Los menús de Feira Franca, al alza: de 30 a 45 euros de media por persona

Pontevedra fecha su gran cita medieval para el 5 y el 6 de septiembre y muchos bares y restaurantes ultiman los detalles para las grandes comidas y cenas que tendrán lugar en estas fechas.

Las reservas para los menús especiales ambientados en la época feudal han volado en tiempo récord y los precios se sitúan en una horquilla general de entre 35 y 45 euros.

Uno de los locales más demandados durante estas fechas es «El cafetín» que cada año alberga alrededor de 500 comensales. «Tenemos gente que viene aquí todos los años porque es tradición, entonces ya desde que empieza agosto nos empiezan a pedir mesa». Además aseguran que de momento están alrededor del 80-85 % en cuanto a número de reservas, pero que todos los años llegan al pleno. Su menú se servirá a 45 euros por comensal -28 en el caso de los niños- y tendrá codillo como plato principal.

También uno de los establecimientos más reconocidos es la Taberna Zentola que ha vendido todas las reservas disponibles para su menú de 45 euros en apenas 15 días desde que lo anunció. «Nosotros ofrecemos para estas fiestas 100 plazas y están todas reservadas ya» comentan desde la Taberna. Entre los platos de su menú -conformado por primero, segundo y postre- destaca su carrillera, convertida en estrella de la propuesta.

En el caso del céntrico restaurante Padal da Santiña, situado en la plaza de Santa María, la rapidez fue incluso mayor: «Normalmente tardamos más de tres semanas en completar las reservas, pero este año en el transcurso de una semana ya estaba lleno», explican desde el restaurante. Aunque tienen capacidad para 130 personas, decidieron limitar el aforo a 110 comensales, tras considerar que el año anterior se les hizo excesivo.

Su plato protagonista será la costilla, y justifican el precio más elevado en el encarecimiento paulatino de las materias premias que han experimentado desde hace unos años en la hostelería . «Todo nos sale más caro , desde la carne hasta el chocolate para los postres, entonces poco a poco hemos tenido que subir los precios» señalan .

En contraste, la Tapería Azucarillo, situada más alejada del bullicio del centro, en la pasarela, ofrece el menú más económico, a 30 euros por persona. El local, con un aforo reducido de 16 comensales, mantiene un espíritu de barrio: «Queremos que la gente esté bien y a gusto, los que vienen son clientes que conocemos desde siempre», aseguran desde el establecimiento. Su filosofía se centra en atender clientes locales de toda la vida, diferenciándose de las propuestas masivas del centro.

Además de las propuestas más conocidas que agotaron rápidamente sus plazas, otros bares y restaurantes de Pontevedra han diseñado menús especiales para la Feira Franca que muestran la diversidad gastronómica de la ciudad. Dependiendo del local las opciones son más completas o más económicas . Es el caso del Bar Premio, que por 28 euros ofrece un menú de marcado carácter tradicional con empanada, zorza y jamón asado, acompañado de otros platos típicos que refuerzan el sabor popular de la cita.

En un rango intermedio aparece el Restaurante Terra, que propone por 35 euros una experiencia basada en productos caseros y abundantes, con empanada elaborada en el propio local, parrillada de carnes y un toque final dulce a elegir entre tarta de manzana o tarta de queso.

También por 35 euros, pero con un enfoque distinto, el restaurante Soulfood apuesta por una oferta menos convencional que combina un salmorejo de entrada, tortilla de patatas como plato central, ragú de cerdo celta y un arroz con leche como postre, configurando así un menú que se aleja de lo tradicional y ofrece una mirada renovada a la gastronomía dentro de la celebración.

La variedad de precios y formatos reflejan las distintas formas en las que los hosteleros de Pontevedra se preparan para la cita que pone el broche final al verano.

Un fin de semana completo de actividades medievales dedicado as meigas

Más allá de la gastronomía, la Feira Franca contará con una completa programación festiva y cultural que convertirá el casco histórico en un auténtico viaje a la Edad Media. Habrá torneos, exhibiciones, espectáculos de música y danza, puestos de artesanía, actividades para público infantil y representaciones históricas en las plazas y calles principales. La ciudad se engalanará con decoraciones medievales durante el fin de semana del 5 y el 6 de septiembre.

Este año, la celebración, que transporta a la ciudad al medievo desde hace 25 años, se dedica a las tradicionales hechizeras gallegas «as meigas».

El viernes 5 a las 18.30 horas tendrá lugar el pregón a cargo de caballeros que anunciarán por las calles del centro histórico la bienvenida a las fiestas. Luego a las 21 horas tendrá lugar lugar el acto de apertura.

El gran día de la festividad será el sábado, cuando miles de personas se congregarán en las calles de la ciudad con sus mejores atuendos de época. La jornada estará repleta de actuaciones musicales y teatrales por las calles, demostraciones de oficios tradiciones y talleres diversos.Las grandes citas del día serán los dos torneos medievales a caballo en la Plaza de Toros. El primero será a las 17.00 horas y el segundo a las 20.00 horas.