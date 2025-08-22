Marín intensifica el control sobre la limpieza de sus montes

El Concello de Marín confirmó ayer que se puso en contacto con las comunidades de montes de la villa tras la reunión a nivel provincial que se mantuvo con la Xunta de Galicia, con el objetivo de coordinar esfuerzos, actualizar medios a disposición con los que se puede contar de cara a la extinción de incendios y para hacer balance del trabajo de prevención que se viene realizando en el último año.

Marín cuenta con un Plan Municipal de Prevención de Incendios, que funciona a través de un convenio con la Consellería de Medio Rural y de Seaga. Se trata de la herramienta burocrática con la que se controla la gestión de biomasa y la limpieza de las franjas secundarias, una obligación recogida por ley y que supone la forma más efectiva de mantener a salvo las viviendas en caso de incendio forestal.

Estas franjas «deben estar limpias de biomasa, porque son el mejor cortalumes se se da un incendio», explicó el concejal de Medio Rural, Pablo Novas. «Se retiran especies arbóreas pirófitas como son el eucalipto, el pino y la acacia».

Durante el pasado año, el Concelló envió 2.700 notificaciones a propietarios de estas franjas, ya que se trata de terrenos de titularidad privada y comunal. Y a esto, apuntan los dirigentes locales, se suma el trabajo que se hace desde el departamento municipal de Urbanismo, donde se recogen las denuncias hechas por particulares. De estas, se gestionan en torno a 200 expedientes al año, con un nivel de ejecución del 95%.

«Se trata de una importantísima labor de prevención y de concienciación», aseguró la alcaldesa, María Ramallo, que cree que es importante no frenar «y mantenernos más alerta que nunca para que se siga haciendo esta prevención cuando vuelva a ser posible, ya que ahora no se aconseja el uso de maquinaria por el riesgo de incendio».

Además, Novas explica que el sector madereiro está «volcado» con estos trabajos, pero que por el volumen que es «aún tienen parcelas contratadas para limpiar pero no pudieron hacerlo, pero ya está prevista su limpieza».

Por otra parte, el gobierno local informó de que una brigada de voluntarios de Protección Civil está haciendo batidas a primera y última hora del día por los montes de la villa, sobre todo para comprobar que no haya actividades sospechosas ni posibles artefactos incendiarios en una de las épocas de más calor del año.

«Enviaremos a la Xunta lo antes posible nuestro listado de medios disponibles y seguiremos a su disposición para lo que se precise. Y en lo que respeta a nuestra parte como ayuntamiento, volveremos a incidir en la importancia de mantener estas franjas secundarias limpias. Ahora se nota un cambio drástico en el alivio de la maleza y arbolado en los perímetros de los núcleos y tenemos que seguir así, para evitar rebrotes y fomentar la repoblación con especies autóctonas, que será el siguiente paso”, detallan desde el Concello.