Juan Magán convierte el Costa Feira en una auténtica fiesta

Juan Magán, reconocido mundialmente por su música electrolatina, convirtió esta madrugada el penúltimo concierto del escenario Bulla en una auténtica fiesta. Tras el éxito en la pasada edición del festival, el artista fue una de las últimas incorporaciones de la temporada.

El remezclador internacional comenzó su actuación pasadas las dos de la mañana ante una inmensa multitud entregada desde el primer momento, en una sesión llena de ritmo y de baile, donde no faltaron los grandes éxitos del cantante y DJ, temas que los asistentes cantaron a pleno pulmón.

Juan Magán ante la multitud de espectadores / Pablo Tuche

Muchas fueron las personas que se quedaron después al “afterparty”, donde Ángel Mera, DJ habitual en las sesiones del festival, y Álex Pérez se encargaron de continuar la fiesta durante el resto de la noche.

A priori, se había publicado un “sold out” de entradas para el concierto de Juan Magán en la página web de Costa Feira, pero el día anterior se liberaron boletos por un valor de cuarenta euros, por lo que el artista rozó el título.