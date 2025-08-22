Juan Magán convierte el Costa Feira en una auténtica fiesta
El rey del electrolatino vuelve a conquistar al público en esta tercera edición del festival
Jose Antepazo
Juan Magán, reconocido mundialmente por su música electrolatina, convirtió esta madrugada el penúltimo concierto del escenario Bulla en una auténtica fiesta. Tras el éxito en la pasada edición del festival, el artista fue una de las últimas incorporaciones de la temporada.
El remezclador internacional comenzó su actuación pasadas las dos de la mañana ante una inmensa multitud entregada desde el primer momento, en una sesión llena de ritmo y de baile, donde no faltaron los grandes éxitos del cantante y DJ, temas que los asistentes cantaron a pleno pulmón.
Muchas fueron las personas que se quedaron después al “afterparty”, donde Ángel Mera, DJ habitual en las sesiones del festival, y Álex Pérez se encargaron de continuar la fiesta durante el resto de la noche.
A priori, se había publicado un “sold out” de entradas para el concierto de Juan Magán en la página web de Costa Feira, pero el día anterior se liberaron boletos por un valor de cuarenta euros, por lo que el artista rozó el título.
2manydjs pondrá el broche final a los conciertos del escenario Bulla
El dúo belga de música electrónica formado por los hermanos David y Stephen Dewaele, del grupo “Soulwax”, llega a Sanxenxo para cerrar esta noche los conciertos del Bulla de la temporada, después de actuar en festivales de distintos países.
El concierto cuenta con las últimas entradas disponibles, tal y como indica la organización del festival en su cuenta oficial de Instagram.
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle
- Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez
- Ordenanzas y normas municipales en la ría para regular el auge de las autocaravanas
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos
- Calcinada en Caldas una casa que se utilizaba como almacén