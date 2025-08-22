Embarcaciones, carpas y música en la Festa do mar

Poio honra su legado y conexión al mar con su XXIV edición de la “Festa do Mar” que tendrá lugar en la parroquia de Combarro del 28 al 31 de agosto.

El Concello de Pio dio a conocer ayer la programación completa de su festividad más marinera.

Las actividades tendrán lugar en su totalidad en la Praza da Chousa. Se realizaránactos gastronómicos durante los cuatro días de festividad marinera con foodtrucks que servirán productos del mar y sesiones vermú de viernes a domingo con amenización musical en directo.

También se instalará una carpa museo, abierta todos los días de la festividad desde las 12.00 horas, que expondrá elementos de la cultura marinera como maquetas de barcos o exposiciones fotográficas. Además, también formará parte de la edición de este año el ciclo cinematográfico “Cine do mar” que proyectará en la carpa museo cortos vinculados a la historia marítima.

Otro de los ejes de la programación será la concentración de embarcaciones tradicionales, donde se realizarán encuentros y regatas en las que se previene que participen más de 30 embarcaciones.

La programación musical amenizará la Praza de Chousa de jueves a domingo. La fiesta comenzará el 28 cuando La Ocaband dé el pistoletazo de salida a la animación musical desde las 21.00 horas y tras ellos actuará el Grupo América.

El viernes será el turno de la banda de pop electrónico Miss Cafeína seguidos de la sesión del dj local Jorge Álvarez.

El sábado los encargados de amenizar la plaza serán la reconocida ex concursante de Operación Triunfo Natalia y el cantautor argentino “Coti” autor de éxitos como “Nada fue un error” o “Antes de ver el sol”. Sus actuaciones también irán continuadas de una sesión DJ, en este caso de “Arroww”. Para poner el broche final a las celebraciones el domingo tendrá lugar el espectáculo musical Pop Rock Symphony Fusion.