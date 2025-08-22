El Ecoparque acoge un evento pionero de Anedia sobre diabetes para jóvenes

La Asociación Anedia (Asociación de Niñas, Niños y Gente Nueva y Adulta con Diabetes de Galicia) organiza hoy y mañana en el Ecoparque de Marín la primera edición de la jornada Comparte Diabetes +18, una propuesta que sus organizadores valoran como «única en Galicia».

Las actividades darán comienzo a las 16.30 horas y están dirigidas a personas mayores de 18 años con diabetes tipo 1, con especial atención al tramo de 18 a 30 años. La iniciativa ofrece un espacio formativo intensivo y especializado, diseñado desde las necesidades reales de la juventud con diabetes y más allá del habitual enfoque clínico.

Entre los profesionales que participarán en las ponencias del encuentro figuran la residente de enfermería Iria González, persona con diabetes tipo 1; el psicólogo y educador en diabetes Mario Rivas, que tratará la gestión emocional y las relaciones interpersonales en personas con diabetes tipo 1, así como las nutricionistas especializadas Rocío Maraver y Karla Meneses.

La inscripción a la actividad se puede hacer a través de Anedia con un copago único de 30 euros que incluye cena y almuerzo.