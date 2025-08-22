Día grande de fiestas por San Bartolomé en Famelga

El teniente de alcalde de Cerdedo-Cotobade, Fernando Vázquez, y miembros de la Comisión de Fiestas presentaron ayer la programación de San Bartolomé de Famelga, prevista para hoy en el lugar.

El programa festivo arrancará a la mañana temprano con un pasarrúas a cargo del grupo folclórico «Os Abrentes» de Cerdedo, que también acompañará a la procesión.

A partir de las 21.00 horas, en el entorno del campo de la fiesta, tendrá lugar una gran churrascada amenizada por la Charanga Charandonga, que servirá de punto de encuentro para los vecinos y visitantes que se acerquen hasta Famelga para disfrutar de estos eventos festivos.

La verbena comenzará a las 23.00 horas y estará protagonizada por el grupo «Tic Tac» y una sesión Dj con Bola de Cristal Eventos.