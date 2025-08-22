El Concello defiende su gestión de la obra pública: «No se enteran de lo que pasa»

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, salió ayer al paso de las críticas de la oposición en materia de obra pública municipal, minutos después de una intervención del popular Rafa Domínguez en la que «calificó de pírrica e indecente» la inversión en este apartado.

«Por lo que me dijeron, me parece que es no enterarse de lo que pasa. Solo hay que ir a la sede electrónica y ver lo que está en funcionamiento. Si el Partido Popular se preocupara de licitar las obras que tiene entre manos, le iría muchísimo mejor a Pontevedra que leyendo algún periódico», afirmó el regidor pontevedrés, en alusión a la información de FARO que situó a la Boa Vila como «la urbe gallega con peor balance de obra municipal».

Por su parte, Domínguez apuntó que Pontevedra se encuentra a la zaga en licitación municipal de obras y culpó al actual gobierno local por ello. «Hay 91 concellos gallegos que nos superan en actividad e inversiones, cuando Pontevedra es el sexto municipio más poblado y con uno de los mayores presupuestos, 98,6 millones. El problema no es de recursos, sino de un gobierno débil y pasivo», argumentó el portavoz popular.

En esa línea, el PP añadió que en el área metropolitana, la ciudad , con sus 472.000 euros en inversiones durante el primer trimestre de 2025, queda claramente superada por concellos vecinos como Poio, Sanxenxo o Marín, e incluso por municipios mucho más pequeños, como A Lama (561.000 € en licitación) o Campo Lameiro (520.000 €), con menos de 2.000 habitantes.

Números que Fernández Lores rebatió en sede municipal con un listado en el que figuran 22 grandes proyectos de obra pública iniciados, adjudicados, formalizados o ejecutados en 2025 por un importe total de 18,6 millones de euros, 10,5 de los cuales se tramitaron durante el primer semestre.

Entre ellos, figuran la adjudicación del pabellón semisoterrado y la plaza pública superior de Monte Porreiro por 6,4 millones de euros, además de la formalización del contrato para el parque de A Parda, obra de 5,5 millones, así como la renovación de la iluminación del Lérez y O Burgo por 1,4 millones.

Al mismo tiempo, el regidor pontevedrés detalló que otros proyectos, como la reforma de la calle Santiña, la renaturalización del río Gafos y la instalación de más sensores y cámaras para la zona de bajas emisiones, se encuentran ya muy avanzados.

Sobre el baipás de Mollavao y la reforma para humanizar Rosalía de Castro, Fernández Lores apuntó que «se intentará hacerlo de forma conjunta para licitarlo de forma inminente», por un valor total de 3,3 millones de euros.

Por otro lado, el Concello recibió la notificación por parte de Costas de los avances en el proyecto de mejora de la playa fluvial de Ponte Sampaio, para el que habrá una reunión en la que la Administración local trasladará sus impresiones a los impulsores del proyecto sobre posibles modificaciones.