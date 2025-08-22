Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican

Las enfermedades de transmisión sexual, más conocidas en el ámbito sanitario como ETS, siguen en aumento ante la relajación de la población. Algunos datos alertan sobre la incidencia de enfermedades como la sífilis, que se ha duplicado en los últimos años en el área sanitaria, o el gonococo y clamidia, que se han triplicado.

«En alerta temos que estar de forma continua e xeral», advierte Hadrián Pernas, médico de Medicina Interna y de la Unidad de Procesos Infecciosos (UPI) del Complexo Hospitalario de Pontevedra, que informa de que el Ministerio de Sanidad acaba de publicar una nueva campaña con respecto a esta materia de cara a concienciar y recordar los métodos disponibles para la prevención, como el preservativo o la profilaxis preexposición al VIH.

«O noso plan é que polo menos no noso entorno as infeccións sexan cero, o que non estamos conseguindo», se lamenta. «Se imos ao VIH, os últimos datos do Sergas falan de 41 infeccións na provincia de Pontevedra nun ano, 117 en Galicia. Isto evidencia que é importante facer os cribados».

La principal preocupación en la sanidad pública es que siguen detectando nuevos casos en estado avanzado, alrededor del 50% tienen un diagnóstico tardío. También destacan un 60% de asintomáticos entre los nuevos diagnósticos.

«Se tomas o tratamento, a infección mantense controlada e eres unha persoa que vives con VIH, tes a mesma calidade de vida que outra que non o ten», recuerda Hadrián Pernas, que forma parte de la directiva de Sogaisida, Sociedade Galega Interdisciplinaria del Sida .

«Hoxe en día queremos poñer o foco máis nas prácticas de risco que nos grupos, aunque habitualmente son hombres que tienen sexo con hombres», matiza, destacando que uno de los objetivos de no establecer grupos de riesgo es que el resto de la población, como las mujeres, no se relajen y sigan en alerta con la prevención, «xa que o diagnóstico tardío vese máis en heterosexuais».

Una de las cuestiones en las que se insiste en prevención es que muchas enfermedades se transmiten entre mucosas, por ello es tan importante la utilización del preservativo incluso en el sexo oral. Es el caso de la clamidia, gonorrea o sífilis, así como el virus del papiloma humano (VPH).

«Moitas veces se pensa que hai prácticas sexuais que non conlevan risco e si que o conlevan», advierte Pernas.

En general, «hai un aumento exponencial de todas as enfermidades de transmisión sexual bacterianas, que son, principalmente, la sífilis, la gonorrea y clamidia».

La sífilis se ha duplicado. «A importancia desta enfermidade é que ten risco de producir secuelas graves, como pode ser a perda de visión, incluso de deixar cego, ou de audición. Tamén pode derivar en meninxite ou producir enfermidades psiquiátricas ou do corazón», alerta el especialista del CHOP.

Por eso es tan importante realizarse cribados, ya que cada vez más se ve neurosífilis, de afectación neurológica. Los cribados se realizan a través de sangre y la mejor barrera es el preservativo.

Problemas de uretra, recto...

Respecto al gonococo y clamidia son enfermedades bastante similares. En el caso de los hombres provocan, entre otros problemas uretritis (infección en la uretra), sangrados rectales, faringitis... y en las mujeres, la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede producir asepsis o esterilidad.

Gonococo y clamidia han triplicado su incidencia entre la población local. «Hai un tipo de clamidia que foi chegando cos movementos poblacionais», apunta Pernas.

«Estamos ante unha explosión brutal de todas estas infeccións. É algo que está pasar de xeito xeralizado: área sanitaria, Galicia, Europa...», concluye el médico de la Unidad de Procesos Infecciosos.

Claves de la profilaxis preexposición al VIH

La profilaxis preexposición al VIH se le propone a todas las personas que puedan estar en riesgo, es decir, todas aquellas que, individualmente de su orientación sexual, cumplan alguno de los siguientes criterios: tengan más de diez parejas sexuales en un año, hayan realizado una práctica de sexo anal en el último año, hagan uso de drogas durante las relaciones sin usar protección, que se les haya administrado la profilaxis posexposición durante en varias ocasiones durante el último año y, por último, tener al menos una ETS en el último año.«Se se cumpren dous criterios destes normalmente nós tentamos propoñerlles a PrEP, que só supón un comprimido ao día e que, se se toma ben, reduce a cero a transmisión polo VIH. Estamos a protexer a esa persoa e cortando a transmisión do virus realizando unha actividade de saúde pública», celebra Hadrián Pernas.Por otro lado, la profilaxis posexposición al VIH (PEP), se administra cuando hay una relación de riesgo. «Se ti tes unha relación sexual sen preservativo ou con rotura deste cunha persoa da que descoñeces o seu estado serológico, podes solicitar a profilaxe ao médico de cabeceira, que che deriva a nós. Sería tomar durante un mes un tratamento e que frea ao cento por cento a transmisión do VIH», afirma este especialista de Medicina Interna del Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Vacunación para prevenir la infección

Existen varias vacunas para aquellas personas con riesgo de infección de ETS. Una de ellas es la de la hepatitis B, que se pone a los niños, «e que é unha das vacinas que máis reducíu a infección e que hai que avaliar se hai que revacinar a algunhas persoas».Otra es la de la hepatitis A, también considerada enfermedad de transmisión sexual, «sobre todo anal oral».