Últimos días para ver «Vidas minadas»
Últimos días para visitar «Vidas minadas», de Gervasio Sánchez, en el Café Moderno Afundación Pontevedra. Se trata de un repaso a la obra del reconocido periodista y fotógrafo que se puede visitar hasta el 30 de agosto, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas y sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Muestra el triunfo de la vida sobre la tragedia de la guerra y la violencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Adiós a la «discoteca» urbana
- Los corsarios conquistan Marín
- Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos
- La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales
- La delicatesen de la «semana grande»
- Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13