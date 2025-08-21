Últimos días para ver «Vidas minadas»

Últimos días para visitar «Vidas minadas», de Gervasio Sánchez, en el Café Moderno Afundación Pontevedra. Se trata de un repaso a la obra del reconocido periodista y fotógrafo que se puede visitar hasta el 30 de agosto, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas y sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Muestra el triunfo de la vida sobre la tragedia de la guerra y la violencia.