Así será el pabellón de Monte Porreiro
El Concello licita las obras, que incluyen una plaza pública en la cubierta
N. D.
El Concello ya ha abierto la licitación del futuro pabellón de Monte Porreiro enfocado al tenis de mesa, con un presupuesto de 6,4 millones. Previsto en el interior de la manzana limitada por las calles Rúa Reino Unido, Grecia, Alemania y Bélgica al Noreste, se aprovecha el desnivel del terreno para crear un equipamiento semi-soterrado, con 3.600 metros cuadrados de pabellón y en su parte superior –al nivel de la calle– 5.000 metros cuadrados que albergarán una plaza pública de 2.100 metros cuadrados
Este nuevo enclave contará con zonas verdes, sombra mediante una pérgola de 800 metros cuadrados y una pista polideportiva al aire libre, además de la entrada al pabellón, que se ubica en las dos plantas inferiores del complejo, ambas soterradas. El nuevo hogar del tenis de mesa pontevedrés contará en sus 3.600 metros cuadrados con dos alturas adaptadas a la topografía original del terreno y luz artificial al completo: un nivel superior, con oficinas y gradas para 320 espectadores sentados además de 200 de pie, y la planta inferior, con 1.250 metros cuadrados de pista deportiva, vestuarios, gimnasios y almacén. Por su parte, el espacio de juego tendrá una veintena de pistas.
