La sequía fuerza ya a concellos de la comarca de Pontevedra a monitorizar sus sistemas de abastecimiento

Con la prealerta por escasez de agua moderada activada por parte de la Xunta en el río Lérez desde hace tres semanas, son varias las localidades del entorno de Pontevedra y sus comarcas que se encuentran ya vigilando la situación del agua en el ámbito municipal, después de una intensísima ola de calor de 16 días y casi el doble sin lluvias, en uno de los agostos más secos en épocas recientes.

A la espera de que la previsión meteorológica se cumpla y los chubascos se hagan notar a partir de este fin de semana, lugares como Marín observan atentamente la situación, después de que los últimos coletazos de las altas temperaturas dejasen temblando los termómetros.

Ahora, con sensaciones térmicas más suaves en toda la zona, esperan que «este nivel de prealerta pueda ser desactivado», sin recurrir todavía al abanico de medidas restrictivas que se suelen aplicar en estos casos, las cuales incluyen la clausura de fuentes municipales ornamentales y duchas de las playas, reducción de los riegos o el cese de chorreos y baldeos, entre otras.

Una vigilancia del estado hídrico que también aplican en Poio, donde la administración local se encuentra a la espera de tomar más medidas en caso de que haya riesgos a la demanda de abastecimiento. En la misma línea que el resto de municipios, animan a la ciudadanía hacer un uso «responsable y eficiente del agua», con la «reducción o control de riegos y baldeos», pero destacan que se percibieron «picos importantes de consumo» por las noches.

La especial atención por el agua en verano es una tónica general en aquellas localidades que durante la época vacacional experimentan incrementos muy pronunciados en su población a causa del turismo, con Sanxenxo como punta de lanza de la atracción de los visitantes hacia las Rías Baixas.

Desde su alcaldía, destacan que el consumo está siendo similar al de años anteriores, pero a pesar de ello se mantienen medidas drásticas, como la eliminación de las duchas en las playas o el uso de perlizadores para el lavado de los pies en los arenales. En paralelo, el Concello tiene activadas varias campañas de concienciación para el consumo responsable del agua.

Por otra parte, en municipios del interior de la comarca de Pontevedra, como Ponte Caldelas, se han producido algunas incidencias puntuales, que han obligado a transportar agua al lugar de Gradín, así como a instalar una barrera de sacos en el río Verdugo para asegurar la profundidad suficiente para su tubería de captación.

«De momento está todo normal. Tuvimos que aportar agua a una aldea que se surte de una traída municipal. Ya consiguieron recuperarse. Estamos preocupados como el resto de concellos porque pudiese surgir un incendio en cualquier momento, pero nada fuera de lugar, de momento», detallan fuentes del Concello.

En otros puntos de la comarca, donde la mayor parte del agua depende de manantiales, se aferran a que la climatología mejore para poder contener lo peor de la sequía.

«Hay zonas peores que otras, que están implementando medidas de restricción para poder controlarlo un poco. La previsión, si sigue así, está a la expectativa de la evolución de que pueda llover esta semana», explica César Poza, regidor de Vilaboa, que destacó la necesidad de tener un servicio de agua pública municipal, a la espera de una solución en este apartado por parte de Augas de Galicia.

«Al depender de manantiales, estás a merced de cómo vaya el tiempo. Bajaron, pero están bastante equilibrados. Ahora va todo justito, nos da para el consumo diario y un poco más. Tenemos un depósito de reserva para problemas, pero advertimos a que la gente sea prudente y no haga consumos no domésticos. No estamos apurados pero no sabemos cuánto va a durar esta situación», detalló Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro.

En la comarca lindante, Cuntis también está preparado para pasar a la acción en caso de que la situación persista. «No tenemos problemas por ahora, pero no descartamos que en los próximos días haya que tomar alguna medida restrictiva. Aconsejamos a la gente que no malgaste el agua», reconoce el jefe del gobierno local cuntiense, Manuel Campos, tras suprimir el riego y el baldeo con agua de la traída.

Para Caldas, el gran problema, apunta su alcalde, Jacobo Pérez, radica en la «depuración», con el incremento de turistas en la localidad. Por ello, solicitaron a la ciudadanía no hacer un mal uso del consumo con el objetivo de no mermar las capacidades actuales de suministro.

Rezando por las lluvias: más de un mes sin caer una sola gota de agua en la ciudad

La lluvia es el principal anhelo estos días en Galicia, tanto para alejar el fantasma de la sequía sino sobre todo para hacer frente a la oleada de incendios que asola a la comunidad, sobre todo en Ourense. Las predicciones más optimistas apuntan a que podría llover en Pontevedra el domingo. De ser así se rompería una seca racha de más de un mes sin ver una sola gota de agua. Son ya 31 jornadas sin precipitaciones, desde el 19 de julio, cuando apenas se recogieron 7 litros por metro cuadrado en la estación de Meteogalicia en Campolongo. Pero el balance es aún más negro si se echa la vista atrás. En los últimos 75 días, solo se registraron tres con algo de lluvia y en este periodo se acumulan apenas diez litros por metro cuadrado.

Esta situación incide de forma especial en el estado del río Lérez, principal fuente de abastecimiento a la población de toda la ría en una época en la que se multiplica el consumo. Con un caudal ecológico mínimo de 1,5 metros cúbicos por segundo, ayer llegó a estar en algún momento por debajo de 1,3. El embalse del Pontillón se encuentra al 92,5% de ocupación.